抗衡俄罗斯军事活动 丹麦拟大幅增加国防预算

丹麦首相拉尔斯·勒克·拉斯穆森15日说，政府要大幅增加国防开支，以抗衡俄罗斯在东欧和北欧的军事活动。

路透社报道，丹麦政府欲在5年间增加20%国防开支，同时需要说服议会通过这一国防预算。

拉斯穆森15日在一场联合新闻发布会上说，他首次任丹麦首相、在哥本哈根会见时任俄罗斯总理弗拉基米尔·普京时，人们普遍认为欧洲和俄罗斯会更好合作，丹麦可减少国防开支；但鉴于“俄罗斯的侵略性”和克里米亚危机，他认为丹麦必须认清现实，加大国防投入。

丹麦政府2017年4月指认俄罗斯侵入其国防部门电脑网络，并获取2015年和2016年的雇员邮件信息。

丹麦上周派出200名士兵赴爱沙尼亚，参与英国主导的北大西洋公约组织任务，以震慑俄罗斯。

拉斯穆森说：“我们自认为是北约的核心成员国。要想名副其实，我们需要增加支出。”

2014年克里米亚并入俄罗斯后，北约开始在靠近俄罗斯的北约成员国加强军事存在，以应对所谓俄方军事威胁。俄罗斯坚决反对北约的军事举措并采取反制行动，包括2016年在波罗的海地区的飞地加里宁格勒部署具备核打击能力的“伊斯坎德尔”弹道导弹和S-400反导系统。俄方还谴责西方国家对它近期军事演习的反应是在“激化”恐俄情绪。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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