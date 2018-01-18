“优先”不“合众”　美国难“利坚”

美国总统特朗普２０日将迎来执政一周年。一年来，美国在外交政策领域一系列“惊天之举”，不断冲击着多边合作的国际共识，给全球治理带来新的挑战。从目前看，特朗普政府以“美国优先”为出发点搭建的外交框架正逐渐成型，负面影响已开始发酵，未来世界或将持续感受其所带来的“不确定性”影响。

颁布“移民禁令”，重审多个双边自贸协议，扭转美古关系改善势头，和朝鲜等国斗狠，拒绝确认伊朗遵守伊核协议，宣布承认耶路撒冷为以色列首都，首份国家安全战略将多国列为战略对手或敌人……过去一年，美国外交政策的“火与怒”给世界留下深刻印象。新年伊始，从抨击巴基斯坦“反恐不力”到发表干涉伊朗政局强硬言论，再到冻结对巴勒斯坦的资金援助，特朗普政府外交的“火药味”依旧不减。

“火与怒”之外，“退群”恐怕是描述过去一年美国外交最生动的词汇。退出跨太平洋伙伴关系协定、气候变化《巴黎协定》，退出联合国教科文组织，退出《移民问题全球契约》制订进程……一系列充满保守主义和孤立主义色彩的外交决策，令美国传统盟友措手不及，更令国际社会对美国领导力和公信力心生质疑。

梳理过去一年美国外交表现不难发现，特朗普对外政策延续了其竞选期间的“反传统”风格。与以往历届美国政府迥异的是，特朗普政府放弃了制订国际规则、维护国际秩序、分享多边价值、整合地区平台等传统外交诉求。不妨为华盛顿当前外交这样排序：“美国优先”比国际秩序重要，硬实力比软实力重要，国内选票比国际掌声重要。

这种以议题为驱动、以对接国内利益为首要的功利性外交决策，难以形成系统性外交战略，常常在地缘政治现实和经济民族主义偏好之间进退两难。更广泛的影响是，特朗普政府的一些做法已经触发了国际社会对美国领导力的“信任危机”。

随着美国在单边主义道路上越走越远，国际社会反对之声此起彼伏。去年１２月，联合国大会表决通过了认定任何改变耶路撒冷地位决定“无效”的决议。尽管美国在表决前警告投赞成票的国家将面临美国的“秋后算账”，但１２８票赞成、９票反对的压倒性多数结果表明了国际社会的人心向背。美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特说，特朗普政府外交政策不但没有带来预期效果，反而让美国成为众矢之的。

一味强调自己付出太多而别人占了便宜，一味追求自身获利而不顾及他国利益，一面对盟友软硬兼施要求分担责任，一面又以种种借口推卸应承担的国际义务，这样的美国，不但难以得到各国的尊重和信任，更不可能拥有足够的道德感召力和国际影响力实现自身诉求。

当今世界越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，零和思维和你输我赢的心态背离各国利益紧密相关、不可分割的现实，更与人类社会开放包容、共同发展的大趋势逆向而行。须知，“合众”方得利益“优先”，单边难保美国“利坚”。（记者朱东阳）

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