日本刑事犯罪3年连创历史最低记录但绑架及诈骗增加

人民网东京1月18日电（许永新）18日，据日本警察厅统计，去年一年日本全国警方掌握的刑事犯罪为915,111起，同比下降81,009起，下降幅度为8.1%。连续3年创战后最低记录。

据时事通信社报道，出现同比减少已经持续15年，最高峰出现在2002年，约285万起，与其相比，目前已经下降到三分之一以下。

警察厅负责人分析称，官民联合遏制犯罪，住宅及汽车安全防范性能提高，包括行车记录仪在内的监控摄像头增加等显现出成效。

犯罪数量在所有都道府县都呈现下降。其中下降最多的是山形县，为18.8%，其次为岩手县18.7%，秋田县17.6%，有11个道府县超过了10%。

在犯罪类型方面，占总体7成以上的盗窃同比减少67,607起，为655,541起；抢劫也同比减少480起，为1852起。2013年以来的5年间盗窃与抢劫均呈现大幅下降，分别下降约33%与约44%。

另一方面，劫持绑架为239起，同比增加11起。其中包含儿童被通过社交网站结识的嫌疑人劫持等情况。去年有50名小学生、40名初中生、42名高中生受害。

诈骗也增加3.9%，达42,575起，其中谎称因使用收费网站进行虚假收费的诈骗为5756起，5年间增长了约2.8倍。

(责编：王欲然、常红)