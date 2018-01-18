综述：米提加国际机场遇袭凸显利比亚安全形势依然严峻

利比亚首都的黎波里米提加国际机场日前遭到武装分子袭击，造成２１人死亡、６９人受伤。分析人士认为，这起袭击表明，利比亚治安和反恐形势仍然严峻，袭击也为计划于今年下半年举行的总统和议会选举增添更多不确定性。

近年来，米提加国际机场周边区域经常发生武装冲突，机场屡屡成为袭击目标。

新华社记者在现场看到，机场周边区域部署着坦克和装甲车，大部分通往机场的道路已重开。此次袭击导致机场候机大厅轻微受损，５架停在机场的飞机严重损坏，机场建筑物墙上还留着弹痕，工作人员仍在机场内清理。

事发当天，利比亚内政部下属负责机场安保的特别行动部队发表声明说，一个名叫“巴沙尔·拜盖拉”的民兵组织袭击了机场。利比亚民族团结政府发表声明谴责此次袭击，称袭击者的目的是救出那些被关押在机场附近一所监狱中的恐怖组织成员。

据了解，这所监狱关押着约２５００名犯人，其中包括数百名过去几年内被逮捕的恐怖分子。

“此次袭击机场的民兵组织与很多恐怖组织，特别是利比亚东部的恐怖组织关系紧密。这起袭击并非偶然事件，说明利比亚的恐怖组织、极端组织间存在某种协同安排。”利比亚研究恐怖组织的学者穆哈默德·霍贾对新华社记者说。

霍贾还说，袭击发生后，与“基地”组织关系密切的民兵武装“德尔纳圣战者协商委员会”声称支持此次袭击。

德尔纳位于利比亚东部，被认为是利比亚极端主义的重要发源地之一，曾向极端组织“伊斯兰国”输送了不少武装人员。

利比亚国民代表大会议员伊斯梅尔·谢里夫则认为，这次袭击意在破坏利比亚今年下半年将举行的大选。

根据联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆的行动计划，今年下半年利比亚将举行总统和议会选举。利比亚东、西部势力主要人物均已表态支持选举，许多普通民众对选举也十分期待。据利比亚最高选举委员会统计，目前登记的选民已超过２００万，约占利比亚总人口的三分之一。

“那些在政府机构里掌握权力、很有势力的政治派别为获取更多利益，试图破坏任何政治上的努力。”谢里夫说。

谢里夫指出，利比亚处于持续的混乱状态，一个主要原因在于《利比亚政治协议》未能得到有效实施，特别是其中关于解散武装组织、其成员上交武器并加入国家安全机构的规定没有得到彻底执行。

２０１１年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势持续动荡。在联合国斡旋下，利比亚两个对立议会代表于２０１５年１２月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府。但目前利比亚各派仍未按照协议接受民族团结政府统一领导，国家仍处于动荡和分裂之中。（记者李远 纳瓦斯）

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