继世重家风 精神代代传--读忽培元小说《家风》

人民网讯 中国传统文化讲究家风，因为有了好的家风，才会有好的社风；好的家风和好的社风，奠定好的国风，自然也就会有好的世风。忽培元小说《家风》，便揭示了易被人们忽略的这一内在规律。

忽培元小说《家风》

小说将矛盾集中展现在开篇。清明节主人公老李携儿子、儿媳、孙女回到老家，原本想让他们拜拜父亲李正修和烈士李正彤之墓，让后代传承老李家的家风。不料差点在乡亲面前险些颜面丢尽。虽然儿子和他一起清除坟前杂草，孙女采来鲜花献在坟前，儿媳秋云却在远处抱着宠物猫，摆弄手机。当他们爷儿孙三代人为两位前辈跪拜默哀时，秋云则在一旁用手机拍着他们的背影。

矛盾就在傍晚爆发。弟弟邀请老李一家在家住一宿，而儿媳毅然决然乘车连夜回了县城，只有孙女楠楠要和爷爷住石墙老屋。老李感慨“我们老李家的家风历来是和睦祥和、互敬互爱，团结一致，同甘共苦。”“可到了我儿子这一辈，一家人难道就连住进一间屋子都不行了？”

矛盾不断激化。在当地烈士事迹陈列馆，听完老李讲述烈士事迹，孙女楠楠哭成了泪人。儿媳秋云却表示，老李不该把孩子带到这些“死人”中间接受痛苦不堪的“负能量”。他内心感叹，“所谓提倡优良家风与关注红色历史，在她看来，都是过时行为。”

小说另一条线通过老李父亲当年将战场上李正彤遗体运回老家的经历，向读者展现了真实的历史画面。这一切震撼着老李，他由此撰写出《寸心的表白》，在媒体连载，并引起了读者的强烈反响。儿媳、孙女、儿子，都成了他的忠实读者，尤其是秋云，这位当红诗人手捧报纸，站在全家人面前朗诵故事，甚至写出了新作《从历史中走来》。

此刻，老李抚摸着那把似乎还保留着叔父体温的军号，那是他十八岁要参加工作时，父亲讲完叔叔的故事交给他的，并叮嘱他：“让你的叔叔时刻陪伴着你，让我们老李家的家风时时提醒着你，该干什么，不该干什么。”的确，一代家风是要代代相传，在新时代尤为如此。这便是小说《家风》揭示的厚重而质朴的生活真谛。

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