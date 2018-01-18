世界最南端水电项目诠释“一带一路”合作内涵

与中国远隔万里的拉丁美洲如何参与“一带一路”合作？

这个曾经困扰阿根廷人何塞·卡斯特罗许久的问题，在他与中国企业共事的三年里找到了答案。

中国葛洲坝股份集团有限公司与阿方企业组成的联营体负责阿根廷“基塞”水电项目——基什内尔和塞佩尼克两座水电站的建设任务。卡斯特罗是联营体阿方负责人，主要工作是在项目现场落实中方技术要求、协调阿方施工。

２０１４年７月１８日，中国国家主席习近平与阿根廷时任总统克里斯蒂娜共同见证了“基塞”水电项目融资协议的签署，标志着设计装机容量达１７４０兆瓦的“基塞”项目——阿根廷历史上最大的水利工程正式进入实施阶段。

圣克鲁斯河汇集两岸冰河雪水奔流不息，巴塔哥尼亚高原上苍茫大漠一望无垠。即使是在南半球的夏天，水电项目现场依然气候寒冷、狂风大作。这里是阿根廷境内人口最稀少的区域，也是卡斯特罗和他的中国同事坚守的地方。

或许因为常年在户外工作，卡斯特罗皮肤黝黑。去往水电项目现场前，他给记者递来一大袋装备：防风外套、墨镜、安全帽……在帮助记者“全副武装”后，他开玩笑地说：“现在唯一没有‘装备’的地方就是嘴了，等会儿去现场你少说些话，不然搞得满嘴都是砂石，午饭可就吃不下了！”

宽阔的圣克鲁斯河边，一台台来自中国的重型机械设备正在有序作业。

经过近两年环境评估认证，项目于２０１７年１０月恢复施工。卡斯特罗说，中国企业承建的水电项目不仅是阿根廷南部地区水电资源开发的重点项目，更是阿根廷“２０２０年工业战略计划”的重要一环，是“百年梦想”工程。

葛洲坝集团第一工程公司副总经理、“基塞”项目中方负责人胡智军向记者介绍说，项目建成后，年均发电量可达４９．５亿千瓦时，这意味着阿根廷电力装机总容量可以提升约６．５％，每年可节约燃油进口外汇１１亿美元。

距“基塞”水电项目７０公里处，便是世界著名的莫雷诺冰川和阿根廷湖。出于对周边生态环境保护的需要，项目组将设计坝高降低了２．４米，并专门做了水流防护处理，以在保持项目设计发电能力基础上，减少对冰川的影响。

施工现场周围，随处可见羊驼。它们似乎对出入这里的人们并不害怕。

卡斯特罗指着这些陪伴他的“好朋友”对记者说：“等项目建成后，这里所有的动植物和生态环境都不会受到影响。”

卡斯特罗和他的中国同事们住在集装箱改造的简易房中。工作之余，他们常常聚在一起弹吉他唱歌。“条件虽然辛苦，但是我们感觉很快乐。项目实施过程中将创造约５０００个直接岗位和１．５万个间接岗位。”卡斯特罗说。

随着项目参与程度加深，卡斯特罗对“一带一路”有了更深刻的认识。不太了解“一带一路”的拉美人会以为这就是一个狭义的地理概念，而在卡斯特罗看来，“有中国项目、中国投资、中国合作的地方就是‘一带一路’的延伸”。

“‘一带一路’合作是开放的，中国也以一种开放的姿态同拉美进行合作，在‘一带一路’的框架下，中拉可以进一步发挥优势、实现共赢。”他说。

“拉美是２１世纪海上丝绸之路的自然延伸，”胡智军说，“拉美基础设施建设空间很大，世界最南端水电项目建设将为带动整个拉美地区‘一带一路’合作起到示范效应。”（记者 倪瑞捷）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)