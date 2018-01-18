专访：拉中关系将以“全视角”开启“新起点”——访墨西哥前驻华大使李子文

中国－拉美和加勒比国家共同体论坛（中拉论坛）第二届部长级会议将于１９日至２２日在智利首都圣地亚哥召开，墨西哥前驻华大使李子文日前在接受新华社记者采访时表示，中拉论坛第二届部长级会议将以“全视角”开启拉中关系“新起点”。

李子文表示，这次会议对开启新时期拉中关系意义重大，将成为拓宽双方合作视野的“新起点”。

李子文指出，拉中双方应借此契机，以“全视角”看问题并开展对话，结合新时期双方关系特征，提高对整个拉美地区的认识。尽管拉美地区大多数地方所说语言相近，但社会、经济、文化结构却有所不同，“中国可以通过中拉论坛这样的平台进一步了解拉美国家具体国情”。

李子文认为，拉美和加勒比地区同样也应与时俱进地感受中国的发展变化。拉美和加勒比地区应逐渐认识到，现阶段的中国已不再是简单地对原材料感兴趣，而是正寻求同拉美在贸易及其他领域展开全面合作。

“中国提出的‘一带一路’建设近年来推动相关国家发展取得不小进步，同时为全球一体化进程作出贡献。”李子文说。他表示，拉美和加勒比地区将有潜力成为“一带一路”建设的“重要环节”，这也将成为本次论坛讨论的重要话题之一。

作为华裔前外交官的李子文表示，从１６世纪起，大帆船就从菲律宾马尼拉出发，载着中国货物抵达墨西哥阿卡普尔科港，自此，墨中两国保持着“源远流长”的贸易、文化、社会和移民关系。“我们都是这条古老海上丝绸之路的一部分，希望这条路线还能成为２１世纪海上丝绸之路的自然延伸”。

李子文表示，拉中双方应在本次论坛上朝着建立包容性全球化社会迈进，以支持联合国２０３０年可持续发展目标等议题。期待拉中利用本次论坛着力加强区域性对话，共同致力于推动包容性全球化发展。（记者 吴昊）

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