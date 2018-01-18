中国代表呼吁坚持政治解决利比亚问题

中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛1月１７日说，国际社会应坚持政治解决利比亚问题的大方向，为利比亚政治对话营造有利安全条件。

吴海涛在安理会当日就利比亚问题举行的公开会上说，利比亚的未来应由利比亚人民决定，国际社会应尊重利比亚主权、独立和领土完整，坚持推进“利人主导、利人所有”的政治解决进程。

吴海涛强调，利比亚各方应通过包容性对话谈判化解分歧，通过政治途径找到兼顾各方利益的解决方案。《利比亚政治协议》是结束利比亚危机的基础性框架，有助于推进国家和解、恢复国家治理。

吴海涛说，中方支持利比亚为维护国家安全、稳定所作努力，希望各方加强对话，不断积累互信，推进构建统一的国家军事力量，团结一致打击恐怖主义，切实减少恐怖主义的威胁。中方将支持任何有助于稳定利局势、推动利问题政治解决进程和推动利各方团结一致打击恐怖主义的努力，为利比亚早日恢复安全和稳定、重现繁荣景象作出贡献。

吴海涛表示，应坚持联合国作为斡旋主渠道。国际社会应坚定信心、保持耐心，继续支持联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆稳妥推进行动计划。希望利比亚邻国、非盟、阿盟、欧盟等各方加大对利比亚政治进程的支持。

２０１１年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势持续动荡。在联合国斡旋下，利比亚两个对立议会代表于２０１５年１２月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府。但目前利比亚各派仍未按照协议接受民族团结政府统一领导，国家仍处于动荡和分裂之中。（记者 王建刚）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)