日本无证人员为居民进行X光检查达3千次

人民网东京1月18日电（许永新）17日，日本国立健康与营养研究所发布消息称，该所无资质的研究员对周边913名居民进行了X光检查。这是从2007年开始进行的有关预防生活习惯病研究的一环，共计进行约3千次的X光检查，据认为其中多数为无资质人员进行的。目前尚未发现健康危害。

据《每日新闻》报道，这是在本月上旬进行工作内容检查时发现的。按照医师法等规定，X光检查必须由医师或技师进行，因为涉嫌违反该法，该研究所已向警方报案。

接受调查的对象是以东京都为中心征集的22岁至90岁的男女，平均年龄为59岁，为了测量骨密度每年进行一次3分钟的X光检查。

研究工作至少由4、5个研究员负责，其中虽然有一名是医师，但并未参与X光检查。

该项研究负责人为50多岁的男性员工，不是医师。他在接受调查时表示，在操作时不知道违法。然而，他们在向伦理委员会提交的申请书中提及“（检查）由医师或有资质的人进行”。该研究所将调查具体经过，考虑对相关人员做出处分。

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