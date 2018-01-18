《特朗普评传》出版  深度解析特朗普的“美国梦”

人民网讯 《特朗普评传》由《人民日报》原北美中心分社首席记者温宪撰写，由世界知识出版社2017年12月出版发行。该书是特朗普当选美国总统一年来，国内公开出版的、研究这位奇特政治人物的唯一专著，也是由中国作家撰写的关于特朗普的唯一真正的传记。国内诸多研究国际政治和外交的专家以及资深媒体人对于本书都做了高度评价。

作者从家庭教育、文化背景、经济环境、大选制度、媒介生态等各种角度全面分析深度解析特朗普商业成功的秘密、剖析美国大选中的特朗普现象、揭秘美国大选的历史演变及游戏规则、特朗普当选后的施政措施等议题，还原一个真实全面可信的政治人物形象。本书全面、客观、深刻而不失风趣幽默，兼具权威性和可读性，是一本与众不同的特朗普传记。本书从成稿到出版历时两年，期间，历经美国总统大选、习主席访美、特朗普访华，可以说，在某种程度上见证了中美关系发展变化的几个历史性节点。特朗普是2016年美国总统大选中的一匹“黑马”，其“美国优先”“推特治国”令世界瞠目，他带领撕裂的美国将走向何处？本书都有详细深刻的解析！

温宪在驻美期间，很早就关注到特朗普本人。1988年，特朗普明确表达了想要参选美国总统的愿望。也是在那一年，特朗普曾被考虑作为共和党候选人老布什的副手参加竞选。1999年，特朗普向负责总统大选候选人登记的美国考察委员会发去申请，要求作为改革党人参加2000年的总统大选。2000年，特朗普作为改革党候选人参选总统竞选。2013年，特朗普花费了100万美元进行了竞选美国总统的可行性研究。2015年6月16日，唐纳德· 特朗普正式宣布参选2016年美国总统大选，成为第12名宣布参选的共和党候选人。特朗普善于跨界经营，最大的跨界是跨到白宫去，这是他久已有之的“美国梦”。

《为什么偏偏是他》一章揭示了特朗普成功当选总统的深层次原因。特朗普的敢言触动了美国社会敏感神经，全世界最看走眼的事情便是没有料到特朗普的崛起和杰布·布什的翻船，特朗普作为“局外人”的优势是没有历史包袱，一旦成势，便势如破竹，挡都挡不住，没有人想到特朗普会走得这样远。整个世界都看错了，美国政治家们都低估了特朗普，大选尚未结束，“政治分肥”的暗流开始涌动，美式民主周期性放大、凸显、发泄社会不满情绪的过程中势必不断催化出越发白热化的非理性氛围，以对社会不满为基础，候选人与特定选民群体间势必相互绑架，种种不满、焦虑和愤怒正如堆积起来的干柴，最终将火点旺的那位就是特朗普。美国，只有美国，能够产生和造就特朗普这样的人物。

特朗普祖辈来自德国，从小对家族房地产业便有着归属和依恋的感觉，他从父亲那里学会强者相处之道，这使他在日后的打拼中屡屡受用，他不断超越，不断向最好进军，拿到进入富人圈的通行证，最终成就了自己的商业帝国。特朗普是充满激情的斗士，他认为激情比聪明和天赋重要得多，他每天都急不可待地做成交易，急不可待地打垮竞争对手，从而获得超级愉悦感。除了是个成功的商人，特朗普还是个优秀的教育家，因为严格的家教，他家的孩子个个优秀，在商业和学业上都有不俗的表现。

不少资深媒体人对本书给予极高的评价。《人民日报》副总编辑卢新宁认为：一匹乱中取胜的“黑马”，一场啼笑皆非的“怪剧”，一种美国政治的病症。《人民日报》资深驻美记者温宪，以记者的“思想力”与作家的“文字力”，解析特朗普其人其事，还原当今美国政治情境。为什么是特朗普？为何会打破“狗哨政治”的默契，又是谁塑造了这位政坛“搅局者”？生动的故事、丰富的细节、深刻的思考，让人感叹，好作家未必能做好记者，但好记者大都能当好作家。中央电视台北美分台台长麻静评论道：温宪老师多年驻美报道的经历，使得他对美国政治有深入的了解和敏锐的洞察力。这本结合了多年亲身采访经历的《特朗普评传》内容翔实风趣，很具可读性。它是在全球政治、经济格局不断演变的历史背景下，美国政治和现状的缩影。新华社前华盛顿分社社长、高级编辑葛相文也认为：这部作品匠心独具，是一位资深记者厚积薄发的力作。特朗普在这次大选中横空出世原因何在？温宪以他的亲历，以他观察家的洞察力，以细腻的笔触，向你娓娓道来，给你一个活生生的特朗普，还原美国政治游戏的原貌。

研究国际政治和中美关系的国内专家们也对本书给予很高的评价。北京大学国际关系学院副院长、教授王逸舟认为：特朗普现象不止在美国出现，也在世界各地反复发生。它是全球化低迷时代的一种政治折射。从这个意义上说，研究特朗普的崛起是必要的。温宪的作品从大量新鲜的材料和分析，给读者一个好的认知窗口。中国人民大学国际关系学院副院长、教授金灿荣认为：特朗普在美国共和党内的意外崛起反映了美国政治的深刻变化，这个人所代表的政治现象，其背后的原因值得学术界、媒体界深入思考。本书给我们提供了一个很好的切入点。中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽认为：为什么是他？为什么他能挑动美国社会敏感神经？作为“局外人”，特朗普把美国人吓了一跳。作者长驻美国，亲历美国政治变迁，且听他为你讲述特朗普非凡的故事。

本书比较全面深刻地刻画了一位新晋美国总统的形象，为人们了解特朗普本人、了解美国政治、当前国际形势的变化以及中美关系的发展提供了全新的视角和切入点，是一本高水平、高质量的国际政治人物传记佳作，值得典藏。

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