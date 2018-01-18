沙特王子身家超180亿美元 拒付60亿和解金出狱

人民网讯 据“今日俄罗斯”网站报道，日前，沙特首富阿勒瓦利德王子因拒付60亿美元的“和解金”，已从此前被监禁的豪华酒店被转移至一所最高安全级別的监狱。

据福布斯估计，在西方商业和金融界赫赫有名的阿勒瓦利德身家187亿美元，可谓中东首富。另外根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），62岁的瓦立德王子在全球富豪榜上排第57名，有180亿美元身家。他因投资包括花旗集团、苹果公司、推特公司等，在国际上赫赫有名。去年11月，沙特国王宣布成立以王储穆罕默德為主席的最高反腐委員会，以打击貪腐和侵吞国家財产行為，包括王室成員在內的200多人被捕。

11月28日，沙特前国安部长米特卜·本·阿卜杜拉王子上缴超过10亿美元的资产后，成为首位被释放的人。随后，陆续有人在与沙特当局达成协议后被释放，据报道，许多人为他们的自由付出了高昂的代价，但阿勒瓦利德王子的“保释金”是目前所知最高的一笔。

阿勒瓦利德王子曾向身边的人表示，他决心证明自己的清白，如果不得已，他将向法庭对反腐败行为提起控诉。（老任）

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