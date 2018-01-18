澳大利亚大堡礁在衰亡 政府拨巨款挽救

人民网讯 据法新社报道， 由于气候升温，澳大利亚东部的风景名胜大堡礁的衰亡警钟现已响起。为此，澳大利亚当局拨款130万欧元用于阻止这一现象的科研。作为世界上最大的珊瑚礁，大堡礁总长度超过2300公里，面积为348000平方公里。

据报道，从1981年起被联合国教科文组织(UNESCO)列为世界遗产的澳大利亚大堡礁是冲浪运动爱好者眼中的世界第八大奇迹。大堡礁由900多个岛和2900个珊瑚礁构成。这些珊瑚礁又是由数十亿计的极小生物组成：包括400多种不同的珊瑚虫、其中生活着1600种鱼类、4000种软体动物、目前已知7种海龟中的6种，和近240种被列入联合国教科文名册的鸟类。这也是地球上最丰富的自然生态体系之一。

但最近几年，这一大型生态体系发生白化现象，其中部分情况极其严重，造成死亡。珊瑚白化最严重的四个年度分别是在1998年、2002年、2016年和2017年。尤其要说的是2016年夏季，有93%的珊瑚受到影响，死亡为22%。接下来2017年发生的新一波白化现象，没有给珊瑚恢复的机会。

澳大利亚詹姆斯.库克大学教授指出，空中观察显示，前两年的白化现象波及1500公里长的珊瑚礁。珊瑚白化现象的原因是多样的：有农业灌溉的排水、工业发展和海星的激增等等，但海洋温度升高是主因。（老任）

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