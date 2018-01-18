美军在罗马尼亚防导基地遭羊群威胁 羊主不妥协上诉最高法

人民网讯 据美国媒体报道，美国在罗马尼亚南部修建的军事基地正在设法对付“敌人”的骚扰。有关官员说，德维塞卢北约基地外的一群绵羊在围墙外干扰了警报系统，危害了基地安全。罗马尼亚国防部无法说服当地一名农民到别处放羊。

位于罗马尼亚南部德维塞卢、斥资8亿美元兴建的设施是美国防御体系的一部分，目的是预防北约成员国受到弹道导弹的袭击。该基地于2016年5月正式启用。不过在基地设立多年前，附近斯托内斯迪村的一名农民买下了紧挨基地的田地，用于放羊。

美国在德维塞卢的官员告诉当地官员说，让牲畜在基地围墙几米以外的地方活动，妨害了基地安全。罗马尼亚斯托埃内施蒂镇长亚历山德鲁·达米安说：“羊群干扰警报系统。可绵羊不通人性，它们不遵守规则，经常越过警戒线，进入安全警报探测区，这些羊还常常碰撞围栏，触发警报系统。”

但是那名农民拒绝改换地点放养。罗马尼亚官员说，这名农民未经允许修建了羊圈，官方要拆毁羊圈，这名农民就威胁说，如果他的羊圈被拆毁，他就上诉，索赔两万多美元。镇长达米安说：“我们在和美国人签署的协定中做出了一些承诺。我们不知道这名盖了羊圈的农民兄弟如此顽固，就是不肯离开。但是承诺一定得遵守，因为这是国际协定，必须遵守执行。”

因为这个问题，罗马尼亚国防部和那名农民打了三年的官司，最后上诉到最高法院。斯托内斯迪的居民不愿批评自己的邻居。

俄罗斯激烈反对北约在其边界附近部署基地，但目前，是这些毛绒绒的家畜对基地造成了更大的威胁。 （老任）

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