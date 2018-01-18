4名外国人在尼日利亚遭绑架

人民网阿布贾1月17日电（记者李凉）据尼日利亚国家通讯社报道，尼卡杜纳州警方于当日证实，2名美国人和2名加拿大人于16日在该州遭不明身份武装人员绑架，随行的2名警察在与绑匪交火时被枪杀。

卡杜纳州警察局发言人穆斯塔法表示，2名美国人和2名加拿大人于16日在由卡杜纳州返回首都阿布贾的公路上被一伙不明身份武装人员伏击，负责护送的2名尼警察在与绑匪交火中被枪杀，上述外国人被绑架。目前，尼安全部队已展开对绑匪的追捕行动，呼吁民众保持警惕并向相关部门提供线索。

17日，美国国务院和加拿大全球事务部对此事件表示关注，美加驻尼使馆尚未就此做出评论。

以索取赎金为目的的绑架外国人事件在尼时有发生。去年2月，2名德国人在卡杜纳州至阿布贾公路上遭绑架，随后被释放。同年10月，4名英国人在尼南部三角洲州遭绑架，3人随后被释放，1人遇难。

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