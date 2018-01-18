朝韩就平昌冬奥会开幕式共同入场达成共识

人民网首尔1月18日电（夏雪）据韩联社报道，朝韩副部长级冬奥工作会谈于17日在板门店韩方一侧的“和平之家”举行，双方就11个事项达成共识，并发表联合公报。根据联合公报，双方将在平昌冬奥会开幕式上举朝鲜半岛旗共同入场，并将共同组建女子冰球队参赛。

朝韩在联合公报中表示，平昌冬奥会开幕前将在朝鲜金刚山地区举行朝韩联合文化活动，还将在朝鲜马息岭滑雪场进行朝韩滑雪选手共同训练。为此，韩方将于1月23日至25日派先遣队进行实地考察。

朝方表示将派30人规模的跆拳道示范团在韩国平昌和首尔举行示范表演，还将派230人规模的拉拉队访韩，同韩方拉拉队共同为选手加油助威。朝方民族奥委会代表团、选手团、拉拉队、跆拳道示范团、记者团将经由京义线陆路访韩。

此外，朝方还将向冬残奥会派遣残奥委代表团、选手团、拉拉队、艺术团和记者团等150余人，双方将就此继续协商。朝鲜选手团的参赛项目和选手团规模将在国际奥委会与朝韩国家奥委会协议后最终确定。

双方决定将继续通过板门店联络渠道以书面形式就朝鲜参奥、金刚山文化联演等相关具体事宜进行讨论。

据悉，平昌冬奥会将于2月9日至25日在韩国江原道平昌郡举行，平昌冬季残奥会将于3月9日至2018年3月18日举行。

(责编：王欲然、常红)