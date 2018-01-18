中国机遇期也是世界机遇期（望海楼）

习近平总书记1月5日在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上发表重要讲话，鲜明指出，当前，我国正处于一个大有可为的历史机遇期。

中国共产党不仅是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的政党，也是为人类的进步事业而奋斗的政党。中国机遇期，也是世界机遇期。

和平、发展、合作、共赢是时代的潮流，也是中国外交高举的鲜明旗帜。中国的机遇期，通过和平、发展、合作、共赢的维度，转化为世界机遇期。

和平的机遇期。和平是前提，没有和平，发展、合作、共赢就变成空话；发展、合作、共赢也在捍卫和平、巩固和平。中国推行独立自主的和平外交政策，是派送联合国维和部队最多国家。中国力量是和平力量，中国机遇是和平机遇。对世界热点问题，如巴以、阿巴、孟缅争端，中国劝和促谈，使之降温、稳定。对世界不稳定根源“贫困”，对内，中国通过脱贫致富、精准扶贫和共同富裕，逐步予以消除，对外，中国欢迎各国搭乘中国快车。

发展的机遇期。发展是解决一切问题的总钥匙。中国发展经过量的积累进入质的提升阶段，已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国巨轮正在驶出历史的峡谷，进入“海阔凭鱼跃”的宽广水域，是世界发展的动力源和压舱石。作为世界第二大经济体，中国经济增长对世界经济增长的贡献率超过美国、欧洲和日本的总和，科技进步对经济增长的贡献率已经超过56%，消费对GDP增长的贡献率突破六成……中国通过创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念推动世界发展转型。

合作的机遇期。联合国巴黎气候变化协议、伊朗核问题达成协议等，都是中国倡导、力推并与世界合作推动实现的。中国倡导和推进“一带一路”，让昔日“流淌着牛奶和蜂蜜的地方”再次为沿线各国人民带来福祉。“一带一路”成为当今世界最大的合作平台之一。中国倡导的相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系日益深入人心。

共赢的机遇期。从世界看，赢者通吃的竞争法则、零和博弈的思维导致“世界之乱”；合作共赢、改革开放的中国则呈现“中国之治”，两者形成鲜明对比，全球的目光正在东移，中国的风景成为越来越多国家的憧憬。人类命运共同体将共赢的理念从国与国上升到地区与地区、人与自然等高度，被联合国安理会、联合国大会及联合国专门机构写进其决议，成为国际共识。

和平、发展、合作、共赢的时代潮流和战略机遇，是通过改革开放来阐释的。中国机遇期，也是世界的机遇期，也主要通过改革开放的路径实现的。

改革的机遇。中国的改革推动世界的改革。从G20杭州峰会结构性改革的承诺，到中国共产党与世界政党高层对话会的改革信念，中国在世界上高举改革的大旗，以自身改革推动各国的改革、国际体系的改革。向改革要活力，向改革要机遇，成为各执政党和各国的共识。

开放的机遇。中国的开放推动世界的开放。在贸易、投资保护主义兴起，反全球化思潮盛行的世界，中国高举开放的大旗，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

中国特色社会主义进入新时代，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

大有可为的机遇期，造福中国也造福世界。从增长贡献、贸易贡献，到减贫贡献、绿色贡献，再到发展经验贡献、社会治理经验贡献，今天的中国，已经成为世界经济增长的主要动力源和稳定器，成为世界和平发展、人类文明进步的重要维护者和推动者。世界好，中国才能好；中国好，世界会更好。中国机遇期，也是世界的机遇期。（作者 王义桅）

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