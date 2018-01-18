打造“跨越太平洋合作的典范”

1月12日，在美国旧金山湾区举办的“硅谷—青岛城市合作论坛”吸引了广泛关注。美国库比蒂诺市、帕洛阿尔托市商会、斯坦福大学、美国太库加速器公司、易峰发展等有关机构和企业代表参加了论坛。嘉宾们与到访的青岛市商务代表团围绕区块链模式、机器人研发、智慧城市、城市合作机遇等议题进行了深入交流。

“青岛是中国商务部确定的中美地方经贸合作重点城市之一，青岛市与美国城市（省州）在经济合作伙伴关系框架下开展务实合作，在旧金山湾区设立了青岛工商中心，已成为对美深化地方经贸合作的窗口和桥梁。”青岛市商务局局长马卫刚在交流会上向外方介绍说，“当前，青岛正在深入学习贯彻十九大精神，建设现代化经济体系，加快形成全面开放新格局。青岛积极推进设立‘中美未来城’等科技研发型招商项目，希望美国特别是硅谷企业能够以此为平台，进一步深化中美地方经贸合作和投资往来，打造中美创新产业园。”

“丝路青岛”的青岛城市形象片吸引了美方参会代表。

库比蒂诺市是美国苹果公司所在地，其市长蒲仲辰专程赶来参加交流会，表达了与青岛携手合作的积极意愿。帕洛阿尔托市商会负责人希望与青岛市尽快研讨建立经济合作伙伴关系，为企业搭建合作平台。美国工商科教界人士纷纷询问青岛的相关情况，希望能尽快赴青岛实地考察。

会后，美国青岛工商中心、CYBERNETIC CITIES LLC、易峰发展企业3方签署了战略合作协议，商定共同推动青岛和硅谷在智能城市领域及科技创新等方面的对接合作。

1月10日，在美国纽约举办的“青岛—美东地区商务合作交流会”也吸引了中国驻纽约总领事馆、山东省政府驻美国经贸代表处以及美国慧博科创、味之素北美研发中心、美国山东工商总会、北美高校联盟等有关机构及企业代表出席交流会。

青岛市商务代表团向参加交流会的嘉宾介绍了青岛市经济社会发展及对美经贸往来的相关情况，青岛市正在加快实施国际城市战略，大力推进新旧动能转换重大工程，开展现代产业精准招商，并表示愿与美东地区工商界、侨界广大企业有关华侨机构一道合作，共同发展。

中国驻纽约总领事馆参赞周善青在致辞中指出，当前中美经贸关系日益紧密，青岛经济实力雄厚，由衷希望青岛与美东地区充分发挥优势互补、合作共赢的潜力，鼓励支持双方企业创新合作模式、拓宽合作渠道，共同打造“跨越太平洋合作的典范”。

此外，青岛市商务代表团还赴拉斯维加斯参加了第51届国际消费类电子产品展览会（CES）。来自青岛的海尔以“高端引领 智慧成套”为核心理念，在CES上首次展出了智慧家庭成套用水解决方案，涵盖智慧浴室、全屋采暖、全屋净水和零能耗4大系统，为用户展现了未来智慧用水新场景。

青岛海信、东软载波科技、琴岛电器、有电宝新能源、亿联客信息等企业均亮相了此次展会。马卫刚在青岛企业展位详细了解企业参展以及开拓国际市场的有关情况，并与美国消费电子博览会总裁盖瑞·夏培罗就深化与青岛的会展合作，共同支持青岛举办中国国际消费电子博览会等话题进行了交谈。（杨瑶）

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