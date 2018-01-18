极端酷暑侵袭澳大利亚

当北半球处于严寒之时，位于南半球的澳大利亚连日来却遭遇了高温酷热炙烤，多地气温创下历年最高纪录。

进入新年以来，悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯等澳大利亚主要城市的温度先后突破40摄氏度，悉尼西部地区气温更是飙升至47.3摄氏度，创下80年来的最高纪录。受酷热和大风天气影响，南澳、新南威尔士、维多利亚和昆士兰等多地都发生了森林大火。维多利亚州消防局颁布了全面禁火令，并且增加了火情监察巡逻。

伴随高温天气而来的还有雷电。悉尼曾在3小时内遭到4649次雷击，大风和雷雨天气使得部分房屋屋顶被掀翻、树木被连根拔起。悉尼机场的国内航班起降因天气恶劣受到不同程度延误。气象部门提醒居民在风暴活跃时要采取防范措施。比如：待在室内，远离窗户。此外，还要对蹦床之类的户外用品采取固定措施。

连日的酷暑严重影响到部分澳大利亚陆地生物的安全。当地媒体报道说，就在上周，生活在新南威尔士州的数百只蝙蝠被活活热死，纷纷从栖息的树上坠落地面。研究人员认为，这些蝙蝠死亡的直接原因是“脑子被热坏了”。

此外，澳大利亚的海洋生态系统也无法幸免。由于海水温度持续高于平均水平，大堡礁珊瑚罕见地连续两年出现大规模白化现象。澳大利亚詹姆斯库克大学的一项研究报告认为，大堡礁已经不太可能完全恢复，为了保障珊瑚礁的安全，必须紧急采取全球性行动，遏制气候变暖势头。

另据当地媒体报道，由于连日高温导致海水温度上升，大堡礁海域的绿海龟性别比例出现异常。研究发现，新孵化的绿海龟未来可能全变成雌性，造成绿海龟性别比失衡，或面临绝种危机。绿海龟的性别是由绿海龟蛋在沙滩上孵化时温度环境所决定的，温度升高会增加孵出雌性绿海龟的比例。

近年来，全球变暖对澳大利亚气候的影响日渐显现。业内人士警告说，即使人类到2050年成功地将全球变暖的温度限制在两度以内，届时澳大利亚一些大城市还是可能会受到高达50摄氏度热浪的袭击。

澳大利亚气象局日前发布的年度气候报告说，刚刚过去的2017年是澳1910年有记录以来第三热的年份，其中东海岸的昆士兰州和新南威尔士州气温打破了此前的平均纪录。

澳气象局气候监测部门负责人卡尔·布拉干萨表示，澳大利亚十大最热的年份中有7个都出现在2005年之后。尽管去年未出现厄尔尼诺现象，但澳大利亚白天和夜间的温度均高于平均水平。（记者 李锋）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)