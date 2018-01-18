印尼排查公共建筑安全隐患

1月15日中午，位于雅加达的印尼证券交易所发生过道坍塌事故，造成至少77人受伤。事故发生后，印尼社会对公共建筑安全问题表达严重关切。印尼政府表示，有关方面将采取补救措施，进行安全隐患大检查。

事发当天，印尼警方表示将全力追查此次坍塌事故责任，并随即要求证交所提供大楼建筑蓝图以及施工监督和维修的相关数据，以便帮助查找崩塌原因。国家警察总局发言人塞提约对媒体表示：“警方首先确认这并非一起恐怖袭击事件，截至目前没有发现任何国际势力介入的迹象。”

尽管官方尚未给出最后定论，社会各界已就坍塌原因进行了各种分析。1月16日，印度尼西亚大学建筑专家易司卡尔教授向媒体分析说，通常情况下此类坍塌有三大可能的原因：第一种是建筑本身设计不良导致，第二种是建筑本身的施工不精造成，第三种是建筑结构与功能的改变引起，例如加建楼梯、加建过道或者将原建筑不宜做办公室的部分作为办公室使用等。易司卡尔表示，确定事故原因要在现场做材料测试并摄像，还得花一定时间。

印尼消费者基金会认为大楼管理方应对此次事故负责。基金会主席特鲁斯呼吁有关部门调查印尼证券交易所大楼管理方是否违反有关建筑物管理的法律，及其在大楼物业管理方面是否有失职的责任，并要求警方采取强硬举措，因为事故“已危害到了公众的生命安全”。

有知情人告诉本报记者，建立于1997年的证券交易所大楼，在2002年时发生过恐怖爆炸事件，也许对建筑本身的牢固性产生了长期的影响。

此次事件暴露出印尼公共建筑安全管理方面的漏洞。事发当天，雅加达省长阿尼斯到现场视察后指出，该大楼2017年5月刚刚安检过，并未接到任何不合规的报告。可是阿尼斯同时透露，该大楼2015年发放的安全合格证到2018年1月25日将过期失效。按规定，发放此临时合格证，就意味着大楼某些方面不合规，尽管并非指建筑结构方面存有隐患，但也要求大楼管理方每三个月要汇报一次大楼整体安全状况。

易司卡尔建议，尽管坍塌对整栋大楼没有太大影响，但如果大楼管理方仍要使用余下的内部通道，就需要对建筑结构进行加固处理，应采取添加支柱等措施，并进行全面安检。

印尼消费者基金会更敦促政府公共工程和住房部及有关部门，要对雅加达所有公共建筑进行一次彻底检查，包括商场购物中心、酒店和办公大楼，以确保它们都完全达到了规定的安全标准。（记者 席来旺）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 22 版）

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