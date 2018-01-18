美国称已冻结6500万美元对巴勒斯坦援助

美国国务院1月16日表示，已冻结6500万美元通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）向巴勒斯坦难民提供的援助资金，同时要求该机构进行改革。

美国国务院发言人诺尔特在例行记者会上说，美方已于当天致信近东救济工程处告知这一决定。诺尔特说，这笔资金何时解冻要视情况而定，美国国务院将调查该机构运作以及资金使用情况，并期待看到该机构进行改革。

诺尔特同时强调，美方此举并非是“惩罚”巴勒斯坦。

美国计划在2018年向近东救济工程处提供至少1.25亿美元资助。诺尔特表示，除这笔被冻结的6500万美元外，其余6000万美元将继续提供给该机构。

同日，近东救济工程处发表新闻公报说，虽然面临美国冻结资金威胁，该机构仍将向巴勒斯坦难民提供服务。

美国是近东救济工程处最主要资助方。根据近东救济工程处官网资料，2015年，美国向该机构提供约3.8亿美元，约占机构预算总额1/3。（记者 刘晨 朱东阳）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 21 版）

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