王毅对圣多美和普林西比进行正式访问

1月16日，圣多美和普林西比总统卡瓦略、总理特罗瓦达在圣多美分别会见中国外交部长王毅。

卡瓦略表示，我坚信同中国复交是圣普政府作出的最正确决定。圣普坚定坚持一个中国政策，不会有任何动摇，期待两国友好合作关系不断发展，日益紧密。

特罗瓦达表示，圣普敬佩习近平主席杰出的治国理政魄力和能力，高度赞赏中国外交所展现的世界担当和责任。中国为应对全球性挑战提出的建设性方案，将对世界未来发展产生积极深远影响。圣普将坚定奉行一个中国政策，希望深入开展对华合作，向世界表明，同中国合作将推动国家走上可持续发展之路。

王毅表示，圣普同中国复交一年来，两国各领域交流合作全面展开，得到了重要“早期收获”，双方应有紧迫感，努力使中圣普友好合作实现“弯道超车”，希望圣普同其他非洲兄弟“并肩前行”，共同推动中非互利合作。（记者 乔本孝）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 03 版）

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