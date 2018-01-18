朝韩就朝方参加平昌冬奥会多项事宜达成一致

1月17日，在板门店韩方一侧的“和平之家”，韩朝双方代表在会谈前寒暄。朝韩双方代表17日在板门店韩方一侧的“和平之家”举行有关朝方派团参加平昌冬奥会事宜的次官级（副部长级）实务会谈，并就多项事宜达成一致。新华社发（韩国统一部提供）

新华社首尔1月17日电（记者陆睿、耿学鹏）朝韩双方代表17日在板门店韩方一侧的“和平之家”举行有关朝方派团参加平昌冬奥会事宜的次官级（副部长级）实务会谈，并就多项事宜达成一致。

根据双方当天发布的共同报道文件，朝韩将在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场。朝韩还将在女子冰球项目上共同组队参赛。

朝方将派230余人组成的拉拉队访韩，在平昌冬奥会赛事期间为朝韩选手加油助威。朝方拉拉队还将与韩方拉拉队共同为选手加油。朝韩双方保障在日本朝鲜人总联合会拉拉队的活动。

朝方还将派30余人组成的跆拳道示范团在韩国平昌和首尔进行跆拳道示范演出，具体演出日程双方将继续协商。

朝方将派记者团对参奥的朝方选手团、拉拉队、跆拳道示范团进行采访报道。韩方对记者团的活动予以支援。有关冬奥会采访及支援范围的事宜由国际奥委会与双方的国家奥委会协商决定。

朝方派出的民族奥林匹克委员会代表团、选手团、拉拉队、跆拳道示范团、记者团将经由京义线陆路访韩。朝方选手团将于2月1日访韩，民族奥林匹克委员会代表团、拉拉队、跆拳道示范团、记者团将于2月7日访韩。返回时间由双方协商决定。

朝方派出的选手团的规模和参赛项目将由国际奥委会与双方的国家奥委会协商决定。朝方将于1月25日至27日派先遣队进行实地考察。

双方还决定，平昌冬奥会开幕前在朝鲜境内金刚山地区举行朝韩联合文化活动，此外还将在朝鲜境内的马息岭滑雪场进行朝韩滑雪选手的共同训练。为此，韩方将于1月23日至25日派先遣队进行实地考察。相关具体实务问题将由双方通过板门店联络渠道进行书面协商。

对于平昌冬残奥会，朝方将派朝鲜残疾人奥林匹克委员会代表团、选手团、拉拉队、艺术团、记者团共150余人访韩，有关问题双方将继续协商。

当天参加实务会谈的朝方代表团团长为朝鲜祖国和平统一委员会副委员长田钟秀，韩方代表团团长为韩国统一部副部长千海成。

韩国和朝鲜9日晚在板门店结束高级别会谈。双方发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

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