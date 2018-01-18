瀚海之谊 由来已久(观点)

中俄友谊，堪比大海之深阔。历史、文化、情感的积淀，让每一段世代相传的美好故事成为友谊的浪花，翻卷腾跃出音韵，碰撞起心灵共鸣。

2018年，开年第一周，俄罗斯亚历山德罗夫红旗歌舞团来到北京，呈现别样动容情境。因为，2016年底的空难，夺走红旗歌舞团64名演职人员的生命。悲怆时刻，俄罗斯人民感受到来自友好邻邦的深情——习近平主席和夫人彭丽媛第一时间分别向普京总统和红旗歌舞团致电慰问；《人民日报》刊文“怀念陨落黑海的歌魂”；中国国家大剧院表示期待红旗歌舞团重振雄风，无论何时都欢迎他们来京演出……如今，勇者归来，红旗歌舞团用行动回敬中国人民的情意——“2018年是红旗歌舞团的90岁生日，我们非常荣幸把90岁的第一场演出献给中国观众！”团长肯纳基·萨切纽克的告白，亦是友谊心声。

何等弥足珍贵的亲近！流淌的岁月告诉人们，这早已不是地理的因缘，而是心灵的相接。

对“近邻城市”哈尔滨，俄罗斯人民心怀亲近感。几年前，俄罗斯热播电视剧《一切从哈尔滨开始》，剧名道出了创作者心中深深的东方情结，剧中人物故事折射出中俄之间割不断的缘。一年多前，俄罗斯马林斯基剧院将其“史诗级”歌剧《战争与和平》亚洲首演定位于哈尔滨。从圣彼得堡而来的两列火车，仅服装道具就装满了19个9.6米集装箱。600人阵容奉献俄语歌剧杰作，又何尝不是一次盛大的“邻居串门”。

对遥远的厦门，俄罗斯人民同样心怀亲近感。去年9月，金砖国家领导人厦门会晤期间，厦门大学俄罗斯留学生投身志愿者行列，和中国人民共襄难忘盛事。俄驻华大使杰尼索夫特意向媒体“揭秘”厦门大学的“俄罗斯之缘”——厦门大学艺术学院门前有一尊俄国诗人莱蒙托夫的铜像，与其对望的是中国哲学家孔子的雕像；普京最喜爱的诗人与中国先哲之间如此这般“对话”的意境，令他非常欣喜。一条小径从两位先人互视的“目光”中穿过，行至这里的人们，或许能够体悟孔子“有朋自远方来，不亦乐乎”的情怀，抑或在耳际回响莱蒙托夫的作品《当代英雄》中“有时像闪电，有时像一把利剑，有时像撒在天鹅绒上的珍珠”一般的话语。

因为相互吸引，所以彼此亲近。

俄罗斯是世界上最早研究汉学的国家之一，早在18世纪初俄国知识界就开始大力翻译中国作品、介绍中国文化。“我现时还没有结婚，也没有担任官职，我想申请允许我随同前往中国的使团访问中国。”1830年，俄罗斯诗人普希金向沙俄当局提出如是申请。这位充满激情、渴望新知的才子，收藏了80多种有关中国的书籍，对中国满怀向往与热爱，尤其盼着去看看长城。普希金抱憾未能成行，但凭借美妙想象而作的诗文“在飘动的树林的阴影里，中国的夜莺在歌唱”，浸润了他神驰中华的印痕。中国翻译家戈宝权曾言：“当我们知道，普希金在他的一生当中怎样对中国有着极大的兴趣，我们就感觉得普希金对我们是更为亲切。”

中国古语曰：“民亲爱则无相害伤之意，动思义则无奸邪之心。”国际关系，情同此理。咸怀方厚之情，识命运与共之大体，尽心竭诚彼此支持和帮助，自然能敦睦邦交。

中国人民弗忘抗日战争中支援中国的苏联英雄，俄罗斯人民记得“别斯兰人质事件”受伤儿童在中国得到的呵护……人民的深厚友谊，可以汇成浩瀚海洋，让国家关系发展之力源源不竭。

永做好邻居、好朋友、好伙伴，人民的心愿，由来已久。

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 23 版）

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