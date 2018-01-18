美国疾病控制和预防中心（疾控中心）日前发布统计数据称，美国近来流感就诊人数快速增加。除夏威夷州外，美国49个州流感疫情达到“广泛传播”级别，这是疾控中心监测流感13年来美国本土首次全部达到这一级别，这意味着流感传播进入高峰期。该中心还预测，由于今年冬季美国流感暴发时间早且还在蔓延，预计流感将达到“严重”水平。

该中心流感部主任丹·杰尼根说，新年第一周美国因流感住院人数达到每100万人口227人，比前一周增加了一倍。截至目前，2017/2018年度流感已经造成20人死亡。自去年10月1日起，全美累计有6500人因流感住院。而这一数字还在迅速攀升，并将持续数个星期。

疾控中心在一份声明中说，这次流感主要是甲型H3N2病毒引起的，儿童和65岁以上的老人感染后，症状通常会比较严重。自去年10月以来，该部门共采集了836例流感病毒，其中甲型H3N2病毒474例，超过总样本的一半。此外，乙型流感病毒224例，甲型H1N1病毒138例。声明中还提到，今年的流感毒株尚未发生变异，疫苗和抗病毒药物对目前传播的病毒还都有效果。

杰尼根说，今年流感传播情况与此前两个严重流感传染季有很多共同点，2014/2015年度的流感导致每100万人入院人数达到300人，是近年来最为严重的一次。不过今年由于疫情还在发展，实际严重程度还无法准确预测。他表示，接种流感疫苗仍然是最有效的防御办法，呼吁更多人尽快接种疫苗，尤其是老人、婴儿、孕妇及哮喘患者等易感人群。

此次流感疫情出现在多个国家和地区。世界卫生组织在本月稍早前通报，除了美国，欧洲、北非、东亚地区的多个国家也出现了不同程度的流感疫情，流感传播严重的地区主要集中在北半球。

此次流感也是美国最大规模的流感之一，因就诊人数多，对美国整个医保系统造成巨大压力。再加上静脉注射液的主要生产地波多黎各受飓风影响，生产恢复缓慢，很多医院出现药品短缺，给治疗带来新的挑战。对此，疾控中心表示，抗病毒药物在全国范围内供应充足，该部门正在同药企保持密切沟通，确保药品正常供应。

天气变化也为流感疫情传播推波助澜。近段时间以来，美国天气忽冷忽热，从去年年底到今年年初寒潮来袭，大部分地区出现罕见低温，而寒潮过后气温急剧回升，华盛顿最高气温竟然达到20摄氏度。此次流感传染性强，容易在学校和家庭成员间传播。华盛顿及周边药店等都在显著位置打出标识，鼓励人们尽早接种流感疫苗。

（本报华盛顿1月17日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 21 版）

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