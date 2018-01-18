“一带一路提供开创性思路”

1月17日，以“‘一带一路’倡议提出五周年：回顾与展望”为主题的论坛在北京大学光华管理学院举行。来自政府、企业和学界的专家学者就“一带一路”倡议在全球的建设进展进行了研讨。希腊、泰国、新加坡、以色列等国驻华大使出席论坛并分享了见解。据悉，北京大学光华管理学院“一带一路”驻华高级外交官项目也将于近期启动。

2013年，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。近5年来，作为推动中国与世界共享发展成果，同时也为全球可持续增长提供新思路和新方案的伟大实践，“一带一路”倡议得到国际社会的广泛认同，并取得积极成果。

北京大学光华管理学院院长、经济学家刘俏对本报记者表示，近5年的成功实践，已让越来越多的国家了解“一带一路”的背景和内涵，认识到“一带一路”为解决经济社会发展不均衡提供了新的思路，成为塑造新型全球化的有效平台。

希腊驻华大使莱奥尼达斯·罗卡纳斯对本报记者表示，世界变化得太快，在多重压力下，希腊正在寻求新的全球治理方案，需要尽快找到答案。他认为，“一带一路”倡议为解决全球性挑战提供了开创性思路。在“一带一路”框架下，不同国家和地区民众间的文化合作与相互理解得到增强，对未来发展大有裨益。谈到中希之间的合作，罗卡纳斯说：“围绕‘一带一路’建设，希中两国间有非常好的合作项目，例如比雷埃夫斯港的建设，就是我们多层面合作的成果。此外，在能源、电信和基础设施方面，希中两国也开展了卓有成效的合作。未来，我们会合作得更好。”

以色列驻华大使何泽伟表示，“一带一路”总让他想起一首情歌，其中有一句歌词是“我们从哪儿开始”。以色列与中国有着传统的友好合作关系，中国公司在以色列开展了一些大型基建项目，以色列人民从中受益良多。他认为，在“一带一路”框架下，以中两国间最具有优势的是创新合作，两国创新合作潜力巨大，以色列高科技公司将与中国公司在各领域展开合作，“例如，以色列在很久以前就解决了水资源短缺的问题，我们很愿意与中国分享这方面的经验”。何泽伟表示，毫无疑问，以色列将通过“一带一路”建设加强与中国的合作，实现两国发展战略的对接。

波兰驻华大使扎永驰科夫斯基希望“一带一路”能将更多中国投资者带到波兰。他告诉记者，波兰地处欧洲南北和东西通道的交汇点，希望成为连接地区国家的枢纽，而“一带一路”带来的投资与项目就能够产生这样的效果，期待不同项目之间也能因此产生协同效应。

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 21 版）

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