时代催人进，合作正当时

1月22日，中拉论坛第二届部长级会议将在智利首都圣地亚哥举行。这是党的十九大之后中国特色大国外交面向拉美和加勒比地区的重要实践，也是中拉关系在新时代承前启后、继往开来的开篇之作。中拉双方将总结成绩，规划未来，推动中拉全面合作伙伴关系迈向更高水平。

中拉论坛由习近平主席在2014年亲自倡导成立，是中国特色大国外交开创性成就之一，标志着中拉关系进入双边合作与整体合作并行互促的新阶段，实现了中国同发展中国家整体合作机制的全覆盖，完善了中国外交的整体布局，建立了南南合作的崭新平台，也为构建中拉命运共同体提供了有力支撑。

3年多来，中拉论坛扎实起步，成绩斐然。17场分论坛活动次第展开，涵盖了10多个不同合作领域，中拉对话交流机制愈加完善，内涵日益丰富。中方对拉一揽子融资安排稳步落实，惠及20多个拉美和加勒比国家的80多个民生项目。中方邀请拉方800多位政党领导人、200多位青年领导人访华，提供近4000个来华培训和200多个在职硕士名额。“中拉科技伙伴计划”和“中拉青年科学家交流计划”顺利实施。“中拉文化交流年”精彩纷呈，让远隔重洋的中拉人民近距离感受到对方文化的魅力。

党的十九大明确新时代中国特色大国外交要致力于推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体。中拉关系走过的不平凡历程正是以习近平同志为核心的党中央，倡导和践行中国特色大国外交理念的重要体现。

——坚持相互尊重，促进和平发展。习近平主席三度访拉，在双多边场合同拉美和加勒比领导人广泛深入交流，确立了平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，构建了中拉关系“五位一体”新格局，描绘了构建中拉命运共同体的新蓝图。中国政府发布了第二份对拉政策文件，明确了中拉合作的美好愿景和发展路径。中国同拉美7国建立了全面战略伙伴关系，2017年同巴拿马建立外交关系。中拉在全球治理等重大问题上共识不断扩大，在国际多边机制中保持良好协作，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上始终相互支持。拉方多位领导人来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。

——坚持互利共赢，践行正确义利观。中拉以彼此需要的产能合作为突破口，实现务实合作换挡加速。中国企业根据拉美国家的实际需求，积极参与大型项目建设，助力拉美国家打破发展瓶颈，提高经济竞争力，改善社会民生。中拉贸易质量稳中有进，贸易结构持续优化，拉美优质农产品畅销中国市场。中国与智利签署自贸协定升级议定书，树立了中拉合作新标杆。中国在拉企业超过2000家，拉美成为中国海外投资第二大目的地。中拉金融合作渐入佳境，中国与拉美和加勒比多国签署本币互换协议，在阿根廷和智利设立人民币清算银行。巴西等拉美7国成为亚投行成员。

——坚持开放包容，促进文明互鉴。中拉文明交流源远流长，彼此心灵相通，情谊深厚，近年来交流互鉴日益活跃。中国在拉美和加勒比16国建立了36所孔子学院和11个孔子课堂，在墨西哥城设立了首个中国文化中心。中拉媒体领袖峰会成功举行，新闻交流中心顺利设立，“中国故事”和“拉美故事”在大洋两岸娓娓道来，相得益彰。在部分拉美和加勒比国家遭受严重自然灾害时，中国人民第一时间伸出援助之手。

——坚持以人民为中心，将中国梦与拉美梦紧紧连在一起。中拉同为发展中国家，谋求国家发展、人民幸福是彼此相通的梦想。中拉真诚交流治国理政经验，特别是在改善人民生活水平、缩小发展差距、提高社会治理和公共服务能力等方面互学互鉴。中拉是好兄弟、好伙伴、好朋友，双方将携手同行，努力构建中拉命运共同体。

潮平岸阔催人进，风正扬帆正当时。中国特色大国外交进入新时代，中拉关系也迎来发展新起点。中拉论坛第二届部长级会议将把大洋两岸的发展志、合作心凝聚在一起。

2013年，习近平主席提出“一带一路”国际合作倡议。近5年来，“一带一路”倡议逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕，获得了包括拉美在内的世界各国广泛认同，成为最受欢迎的全球公共产品。拉美和加勒比历史上就是“海上丝绸之路”的自然延伸，也是当前“一带一路”建设不可或缺的参与方。拉美很多国家期待通过“一带一路”国际合作促进自身发展，推动中拉关系更上一层楼。阿根廷、智利两国元首及许多拉美国家高级别代表2017年5月来华出席首届“一带一路”国际合作高峰论坛，不少拉美和加勒比国家已与中方签署产业对接协议，共建“一带一路”在拉美实现了良好开端。

我们期望在共建“一带一路”进程中，实现中拉更高水平的战略对接。加强顶层设计，深化政策沟通，为中拉共建“一带一路”制定路线图和行动指南。推动更多拉美和加勒比国家与中国签署“一带一路”合作协议，实现优势互补和成果共享。用好双边渠道和中拉论坛等各层级对话机制，就治国理政加强交流互鉴。

我们期望在共建“一带一路”进程中，全方位促进中拉的务实合作。推进设施联通，打造合作发展的新通道。推进贸易畅通，发挥其对经济增长的引擎作用。推进建设开放型经济，促进贸易自由化便利化，欢迎拉美和加勒比国家参加中国国际进口博览会。推进资金融通，为合作提供可靠支撑，形成金融和经济相互促进的良性循环。

我们期望在共建“一带一路”进程中，筑牢中拉合作的民意基础。“惟以心相交，方成其久远”。“一带一路”建设需要互联互通的硬支撑，但更离不开人民友好的软助力。我们要始终以造福双方人民为出发点，进一步丰富中拉人文交流，扩大在文化、科技、旅游、教育等领域交往，增进中拉人民之间的相互了解和友谊，不断增强人民对中拉合作的获得感、认同感和参与感，让双方人民成为“一带一路”合作的主力军和受益者。

我们期望在共建“一带一路”进程中，将中拉合作打造成南南合作的新典范。“一带一路”倡议为新时期南南合作提供了新的机遇，开辟了新的境界。中拉将秉持开放包容、互利共赢的理念，在国际和地区事务中加强协调配合，积极维护发展中国家共同利益，引导全球治理体系向更加公正合理的方向发展。

中拉同属发展中国家。中国有梦想，拉美有愿景。我们期待着跨越万里重洋，将中拉彼此的双手紧紧交握，“守正笃实，久久为功”，共同推动新时代中拉合作行稳致远，为建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的人类命运共同体发出中拉团结的声音，作出中拉共同的贡献。

（作者为外交部部长）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 21 版）

(责编：王吉全)