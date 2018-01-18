“现代国际关系中一个非常重要的时刻”（中国“朋友圈”·驻华大使访谈录）

瑞士驻华大使戴尚贤现场聆听了习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表的主旨演讲，回忆起当时的情景，仍历历在目。

“这是非比寻常、令人惊喜的重要讲话！习近平主席真诚承诺保持开放，反对贸易保护主义，同世界分忧解难，共同采取行动。”

“现场非常安静，每个人都屏息聆听，大家都为所听到的感到振奋。这的确是现代国际关系中一个非常重要的时刻。”

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去年1月，习近平主席对瑞士进行国事访问，并走进“世界经济风向标”达沃斯和重要多边外交中心日内瓦发表重要演讲。在世界经济复苏乏力，逆全球化思潮汹涌，国际形势动荡多变之际，习近平主席的演讲从深层次为世界经济“把脉开方”，为全球发展注入正能量。戴尚贤近日在北京接受本报记者采访时，感慨中国已经成为国际社会重要一员，对全球发展作出重要贡献。

瑞士一直都走在西方国家发展对华关系的前列。瑞士是最早承认并同新中国建交的西方国家之一，在签署和实施双边自贸协定、加入亚洲基础设施投资银行等方面也是欧洲国家的开拓先锋。“瑞士认为亚投行本身就是一种开放的象征。”戴尚贤指出，中国本可以通过双边合作或区域性合作实现弥补亚洲基建缺口的目标，通过成立亚投行，中国向全世界展示了开放合作的诚意，这正是瑞士所支持的。

去年5月，时任瑞士联邦主席洛伊特哈德来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，表示瑞士赞赏“一带一路”倡议，相信“一带一路”建设将带动沿线国家更多投资，增进民众福祉。“‘一带一路’倡议从一开始就着重于帮助基础设施缺乏的国家发展基础设施建设，我们带头响应‘一带一路’倡议，并从一开始就对其持开放、积极的态度。”戴尚贤表示，瑞士随时准备参与其中，特别是涉及发展基础设施建设、提升政府治理能力、为优秀企业提供财政支持等领域。

2016年，中瑞宣布建立创新战略伙伴关系，这是中国首次同他国建立以创新为标志的战略伙伴关系。戴尚贤说，瑞士在很多创新领域都居于领先地位，而中国政府将创新视为重中之重，中国在创新方面的世界排名正以令人瞩目的速度上升，两国在这个层面建立的对话机制可以取得丰硕成果。2017年是中瑞旅游年，新的一年，基于与中国的创新战略合作伙伴关系，瑞方希望同中国的合作能更多聚焦创新。

戴尚贤生于外交官家庭，在他出生前，其父母曾在香港生活过。家庭的耳濡目染，使他自小就对中国怀有美好印象。而今，他目睹中国的快速发展，更是赞叹中国的巨大成就——“这种发展不仅体现于人民物质生活改善，还体现于人们日益拥有了实现个人发展的机会。”

“我越来越喜欢中国！”提到在中国的日子，戴尚贤满怀深情地强调，“即便语言不通，我也爱生活在这里。”在大使官邸里，大到轿子、屏风，小至瓷器、陶俑等工艺品，各式各样具有浓郁中国特色的艺术收藏品令人目不暇接。

已经走访了中国30个省份的戴尚贤告诉记者：“我的目标是走访中国的全部省份。当然，这不光是数字上的累积，更重要的是欣赏和理解，以直接的方式去感受一个大国的多样性。”

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 03 版）

(责编：王吉全)