构建人类命运共同体的生动实践

两年前的1月16日，亚洲基础设施投资银行（亚投行）正式开业，中国国家主席习近平为亚投行标志物“点石成金”揭幕，寓意亚投行将不断创造奇迹，推动亚洲乃至世界经济可持续发展。两年砥砺前行，这个由中国倡议创立的多边金融机构交上了一份满意的答卷。截至目前，亚投行成员数由成立之初的57个增至84个，参与投资的基础设施建设项目数达到24个，涉及12个国家，贷款总额超过42亿美元。北京“煤改气”、阿曼杜库姆经济特区建设、巴基斯坦M4高速公路、印度古吉拉特邦农村公路项目……亚投行的融资项目点亮了各方发展繁荣的大道，是构建人类命运共同体的生动实践。

助力北京利用清洁能源

2017年12月，亚投行批准首笔对华2.5亿美元、15年期的低成本信用融资，助力北京燃气推广利用清洁能源技术。这也是亚投行开业近两年来，首个对华投资落地的项目。正如亚投行行长金立群所说，我们在中国的首个项目将通过可持续的基础设施降低温室气体排放，以此帮助北京这个亚洲最重要的经济中心之一更具活力，这笔投资再适合不过了。

“减煤换煤、清洁空气”行动（“煤改气”）是北京市委、市政府应对首都大气污染防治和改善居民生活质量的重点民生工程，其工程生态和社会效益显著，但项目建设资金需求大、回报周期长。按照《北京市2016—2020年加快推动民用散煤清洁能源替代工作方案》的规划目标，北京燃气于“十三五”期间须完成各区县510个村、21.7万户“煤改气”工程，计划投资总额近60亿元，项目预计可减少65万吨标准煤的使用，减排二氧化碳59.57万吨、颗粒物3700吨、二氧化硫1488吨、氮氧化物4442吨。

通过前期对项目的充分考察和论证，亚投行认为北京“煤改气”项目高度契合服务基础设施建设与保护环境的宗旨，同意为其融资。“亚投行的贷款为工程建设起到及时雨、雪中炭的作用。”北京燃气集团负责人表示，整体项目预计于2021年完工。

作为亚投行成立以来的首笔公司贷款及对中国的首个投资项目，本次融资支持对促进北京乃至中国的环境保护和经济发展具有重要意义。它不仅有助于中国构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推进经济结构转型升级，更是为北京乃至中国与亚投行建立长期合作关系奠定了基础。未来借助“一带一路”利好政策和亚投行的良好合作平台，双方可深度融合各自优势，进一步拓展合作领域。

建设中东最大经济特区

阿曼是亚投行首批意向创始成员国。2017年1月16日，亚投行与阿曼杜库姆经济特区管委会签署贷款协议。亚投行将向阿曼提供2.65亿美元贷款，用于杜库姆港商用码头终端建设项目，期限20年。此系亚投行首次为港口项目提供贷款，亦是首次向阿拉伯半岛国家提供贷款。

杜库姆经济特区是阿曼唯一一个经济特区。按照规划，杜库姆经济特区占地面积1777平方公里，海岸线长度80公里，是目前中东北非地区最大的经济特区。杜库姆经济特区的发展愿景，是要建设成阿拉伯海上的物流中心、现代化商业港湾、安全的投资目的地和著名旅游胜地，从而全面促进国家经济的多元化发展。

埃及地区战略研究中心首席研究员易卜拉欣·赫伊塔尼在接受本报记者采访时表示，亚投行的成立为中东国家参与“一带一路”建设提供了金融合作平台。在亚投行57个创始成员国中，有近10个中东国家。中东地区市场是世界公认的增长潜力最大的市场之一，人均国内生产总值、人均公路和铁路里程等指标均远低于发达国家，很多国家正处在工业化、城市化的起步或加速阶段，对能源、通信、交通等基础设施需求量大。中东国家尤其需要通过产业转型升级来加快发展，改善国家经济造血能力，谋求经济和产业多元化发展。

赫伊塔尼认为，在世界经济增长动力转换之际，积极吸引跨国投资、推进优质项目对接，是解决增长困境的关键。亚投行正是适时出现的有益平台，为各方未来投资共赢创造了条件。

高速公路造福巴基斯坦

2016年8月13日，巴基斯坦M4高速公路绍尔果德至哈内瓦尔段项目正式开工，这是亚投行首批投资项目之一，将为当地建设一条全长64公里，双向四车道的沥青混凝土路面高速公路。

据介绍，M4高速公路分为三段进行招标和建设，目前正在施工的绍尔果德至哈内瓦尔段是最后一段开工路段，该路段项目由亚投行、亚洲开发银行联合提供融资支持。项目全面建成后，将成为巴基斯坦南北交通运输走廊组成部分，并将有效缩短首都伊斯兰堡、费萨拉巴德和木尔坦等城市之间的行车时间，有助于加强旁遮普省南部与巴基斯坦其他地区的互联互通，完善巴南北向高速公路网络。

参与工程建设的中国葛洲坝集团股份有限公司项目经理毛彝陵告诉本报记者，在项目建设过程中，亚投行秉承绿色、开放、合作的理念与亚行携手开展务实合作，为中巴参建企业提供了有益支持，对于推进项目顺利实施产生了重要作用。迄今为止，项目建设已为当地提供了约700个就业岗位，有助于改善民生，并将为当地创造广泛的社会和经济效益。

在葛洲坝集团M4项目部工作的巴方工程师哈马德说：“完工后，该项目将提高我们的出行效率，盘活地区经济发展。特别是在未来，我们的年轻一代能够享受到更加便捷、高效的交通基础设施，获得更多、更好的发展机遇。”

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼在接受本报记者采访时表示，亚投行的建立在国际多边金融合作领域具有里程碑意义，能够推动中国同地区和世界各国共享发展成就，实现共同繁荣。

印度成为最大借贷国

去年，亚投行与印度签署贷款协议，为印度古吉拉特邦农村公路项目提供3.29亿美元融资。报道称，该项目旨在改善古吉拉特邦33个区1060个村庄农村公路的互联互通和便利性，受益人口超过800万。

该项目包括两部分，非规划道路的建设和规划道路的升级。在这个项目下建设总长5000公里的非规划道路，主要是目前农村公路网中的缺失部分，修建通向学校和偏僻部族地区的道路。升级规划道路是将现有土路改造为沥青顶级道路，重新铺设村庄道路和其他地区道路，升级桥梁抗洪能力，尤其是雨季易受灾村庄桥梁。

印度《经济时报》1月11日报道，印度已经成为亚投行最大的借贷国，2017年借贷金额达到15亿美元，此外还有30亿美元在筹备中。筹备中的项目包括孟买地铁，安得拉邦新首府建设和西孟加拉邦农田灌溉等。报道称，去年亚投行批准1.5亿美元贷款给印度基础设施基金，这一合作举措将有利于当地基础设施建设。

印度德里大学教授拉尔对本报记者表示，印度从亚投行融资大幅增长，项目集中在与普通人生活密切相关的基础设施、绿色能源等领域。尽管项目还没有完全落地，但这些贷款融资切实让印度百姓受益，促进印度的环境保护。此外，拉尔还认为，亚投行与亚行等其他机构合作为印度提供融资，体现了亚投行的合作共赢理念。

印度中国经济文化促进会秘书长萨奇夫对本报记者说，亚投行的项目融资展示了绿色、开放、合作理念，有力促进了印度经济发展，受到印度各界高度评价。

两年前的开业仪式上，习近平主席在致辞中提出，亚投行要“成为构建人类命运共同体的新平台”。两年来，亚投行稳扎稳打、步步为营，取得超出预期的成绩。随着“一带一路”建设的推进，面对基础设施领域广阔合作前景，亚投行必将乘风破浪，为构建人类命运共同体注入更大活力。

（本报北京、开罗、伊斯兰堡、新德里电 记者贺勇、韩晓明、徐伟、苑基荣）

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 03 版）

(责编：王吉全)