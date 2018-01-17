“益星一屏”公益项目走进河北阜平

人民网讯 中国儿童少年基金会与北京电影学院、加拿大工商15日联合发起以关爱留守儿童心理健康为主题的公益项目“益星一屏”。项目初期已经向河北省保定阜平县13所学校捐赠电影放映设备，实现200人以上学校全覆盖。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生介绍，“益星一屏”公益项目以优质电影类文化作品为支点，通过打造服务儿童的正规观影渠道，在全国范围内普及规范电影教育，让农村孩子享有和城市孩子同样的观影环境，通过观看推荐的优质电影，接受文化熏陶，促进身心全面健康成长。

朱锡生表示，该项目由北京电影学院与北京伟业意像文化发展有限公司共同研发配套影视教育课程，每年为学校免费培训一名专业的影视教育老师，负责电影的放映和讲解。

北京电影学院副院长孙立军说，他参与发起“益星一屏”，是希望通过这个公益项目，让北京上海等一线城市的儿童能看到的电影，贫困地区的孩子们也能看到，在物质逐渐变好的同时，也让孩子们的精神世界更富有；希望通过好的电影让孩子们有追求梦想的精神，在小小的年纪给孩子们埋下一个梦想的种子；希望联合更多电影人推广阜平乡村电影节、带动旅游、电影、创意产品，用更多的方式将阜平推广到世界各地，为脱贫攻坚出一把力。

加拿大工商联合总会高俊国表示，“作为旅居加拿大的华人，我们有义务有责任关心祖国下一代的健康成长，为孩子们有一个美好童年，为放飞梦想尽一份自己的热情和力量。”

加拿大工商联合总会作为加拿大联邦政府注册的非盈利性组织，为企业家们搭建了合作平台，希望更多的企业家和朋友们参与到这项活动中来，让更多的少年儿童从中受益，健康成长。

与会领导共同宣布益星一屏公益项目启动

(责编：朱欣(实习生)、常红)