【南非生存指南】如何防范抢劫案件的发生

人民网约翰内斯堡1月17日（王磊）南非针对华人的抢劫犯罪事件时有发生，2018年新年刚过，位于林波波省察嫩（TZANEEN）地区MODJDAJISKLOOF的一家华人超市就遭遇了五名持枪匪徒的入店抢劫，而南非的枪支管理政策让罪犯面对华人更加肆无忌惮。

华人到底要如何保护自己的生命和财产安全呢？

1、不要炫富、露富

这一条是重中之重。包括不要公开展示高端电子设备、名牌、大额现金；不要公开谈论自己的家庭背景及经济状况。

另外，时刻注意周围环境，提防身边的陌生人，谨慎对待陌生人的请求。比如，对方嘴上想向你要一支烟或者换零钱，但心里的念头很可能是抢劫你。

2、不尝试搭便车

华人在外，尤其是女性，不要在夜深时或者僻静之处单独行动；如遇到尾随情况，可直奔人多的地方，或者就近敲当地住户房门求助。

如果晚上一定要外出，尽量始终与大伙在一起，并且确保有人随时知道你的所在；走路要走人行道，走有灯光照明，有人能看见的地方，避免走小巷子和两栋楼之间的小路；不要尝试搭便车。

3、不要轻信“假警察”

“害人之心不可有，防人之心不可无”。到任何时候，都不能丧失基本的警惕心理。美国等许多国家存在假冒警察进行犯罪的歹徒，因此，即使对方身着“警服”、佩戴“警徽”，也要多方求证，不可轻信。

4、避免走僻静的楼梯间

城市中大楼比较多，楼梯间通常较为僻静，因此尽量使用电梯。如果是独居又要走楼梯间，请自备手电筒，每上一层都要观察拐角处，如果有人往下走，请保持高度警觉，不要以为他从你身边经过后，就不会转头从背后攻击你。

另外，稍有不妙立时要逃出楼梯间，可对外大喊失火了，以引起注意。

5、停车注意观察

城市环境相对复杂，停车前先观察周围环境，尽量勿将车停在幽暗、人迹稀少的地方。在不熟悉或者不安全的地方停车时要清空车里所有的物品，不要和可疑人物交谈。

下车时候要看清周围是否有人。如果在路上遇到汽车轮胎漏气等情况，把车开到较热闹的地方停下，准备换轮胎。

(责编：樊海旭、常红)