无人机破坏性上升 美国40州法定酒后操作入罪

人民网讯 据法新纽约16日电，酒醉开车数十年来一直是社会禁忌，美国新泽西州如今将“酒驾无人机”也入罪，规定喝太多之后不能操作无人机。根据美国州议会联合会（National Conference of State Legislatures）消息，迄今有40个州制定无人机相关法规，另有3个州已通过决议。

新泽西州众议员季哈诺（Annette Quijano）说：“无人驾驶飞机变得越来越具有破坏性，擦撞飞机、干扰消防作业，有的还被用于走私毒品和其他违禁品进入监狱。”新通过的新泽西州州法规定，若在服用烈酒、迷幻药、成瘾药物之后，或血液中酒精浓度达0.08%以上操作无人机均属违法行为。违者最高可处6个月徒刑或1000美元罚金。新法也禁止操作无人机时危及生命或财产安全，不得在监狱上空或附近飞行，不得用于追逐野生动物，也不得干扰急救人员作业。

这项法案是由新泽西州议会的民主党人提案，15日晚间由即将卸任的共和党籍州长克里斯蒂（Chris Christie）签署通过。（老任）

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