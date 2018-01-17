南非召见美临时代办讨说法　特朗普含糊辩解

南非政府15日召见美国大使馆临时代办，就美总统唐纳德·特朗普用“粪坑”一词诋毁非洲国家讨要说法。

特朗普当天在社交网络指责一名民主党籍国会参议员歪曲他的话，但没有明确否认上述措辞出自其口。

【“表达尊严”】

南非外交部在一份声明中说，当天召见美国使馆临时代办和其他人员，表达南非对特朗普所谓“粪坑国家”说法的关切。

“非洲和非洲裔对美国贡献巨大，”声明说，“南非与美国的关系、其他非洲国家与美国的关系必须建立在相互尊重和理解的基础上。”

美国多家媒体11日曝出，特朗普当天在白宫与部分国会两党议员开会讨论移民制度改革时，谈到来自非洲和海地等国的移民，质问美国为何要接收所有这些“粪坑国家”的移民。特朗普还说，美国应更多接收挪威这样国家的移民。

次日，54个非洲国家的常驻联合国代表及非洲联盟要求特朗普道歉；海地政府召见美国外交官要求解释；中美洲国家萨尔瓦多向美国政府递交抗议照会。

南非外交部说，这一系列反应是“非洲和非洲裔人民共同表达尊严”。

特朗普12日在“推特”上说，虽然他在那场白宫会议上用词“强硬”，但没说媒体“所使用的那些话”。南非外交部认为，特朗普的表态“不明确”。

南非当地媒体报道，执政党非洲人国民大会副秘书长热斯·迪阿尔泰说：“我们不会屈尊去贬低任何有困难的国家。”南非反对党领导人穆西·马伊马内认为，特朗普以“傲慢的视角”看待非洲，“非美关系将因此紧张”。

按照美国使馆发言人辛迪·哈维的说法，美方接受召见时重申愿“同南非合作达成共同目标并加强双边关系”。

【再度否认】

同一天，特朗普在“推特”上再度否认对海地等国出言不逊，并且“点名”批评民主党籍联邦参议员迪克·德宾。正是后者向媒体透露，特朗普在白宫会议上“反复”使用“粪坑国家”一词。

“参议员迪克·德宾完全歪曲了有关“童年抵美者暂缓遣返”计划会议上的讲话内容”，特朗普说。这一计划告吹都怪德宾，“没有信任，协议达不成”。

前一天，特朗普还“甩锅”民主党，称“‘童年抵美者暂缓遣返’计划可能死掉，因为民主党人并非真心想要它”。

美联社报道，特朗普为自己辩护时并没有明确否认在会议中说过“粪坑国家”。

两名与会的共和党籍参议员先前发表联合声明，称“不记得”特朗普在那场会议中说过“粪坑”一词。后来二人修改措辞，说特朗普完全没说过。

按照德宾的说法，特朗普在会议中使用的可能是“茅坑”而不是“粪坑”，他的辩护者或许是在微小差异上“钻空子”。他建议白宫应公布那场会议的所有录音。（陈丹）（新华社专特稿）

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