要对方出钱出力 法国要与英国再谈边境管控

路透社14日独家报道，为维持英吉利海峡法国一端的英法边境，法国希望英国能接收更多申请庇护者，并为边境安全增加出资。

英法两国政府2003年签署勒图凯协定，规定英国边境管理人员在英吉利海峡法国一端的加来对入境英国的人员实施检查，而法方在英吉利海峡的英国一端对入境法国的人员实施检查。

路透社说，随着欧洲难民危机持续和英国决定“脱欧”，上述安排导致双方摩擦增加。法国方面抱怨，承担了过多财政负担，处理的申请庇护案件也超过应承担的量。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相特雷莎·梅18日将在英格兰南部会晤，届时将讨论修改勒图凯协定。法国政府一名不愿具名官员告诉路透社，双方有望公布协议的具体修改内容，但“绝对没有”完全达成一致。

主导勒图凯协定谈判的法国国务部长兼内政部长热拉尔·科隆14日告诉《巴黎人》报，他预计法英有望达成一份“额外协议”来补充勒图凯协定。

法国政府官员还告诉路透社，如果马克龙和特雷莎·梅届时无法达成一致，法国可能会撕毁勒图凯协定，法英两国边境将重回英吉利海峡各自一端，但这不符合任何一方利益。

位于英吉利海峡法国一端的加来是欧洲国家面对难民潮冲击的“前线”之一。加来附近的“丛林”难民营在被法国政府关闭前，曾涌进7000至1万名难民和非法移民。

法国希望英国未来增加对边境管控投入，或与法国共同出资建立非法移民拘留中心，组织遣返航班，并协助驱离非法移民。

法国还希望英国接收更多难民，例如，按照欧盟法律接收更多无父母陪伴的未成年难民等。（海洋）【新华社微特稿】

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