24款名表不停换!泰副总理回应质疑:都是借朋友的

(来源：《曼谷邮报》)

海外网1月17日电 泰国副总理兼国防部长巴逸“名表门”事件持续发酵，巴逸被曝光共有24块名表。对此，巴逸于16日接受记者采访时作出回应。

据泰国《曼谷邮报》报道，泰国副总理兼国防部长巴逸16日接受媒体采访时，首次对“名表门”事件做出澄清，他表示，媒体曝光的24款名表均非自己的财物，全部属于朋友。巴逸还表示，如果国家反贪污委员会(NACC)能够找到足够的证据起诉自己，那么他将会主动辞职。

巴逸称，目前此事仍在调查，自己不需要被停职来保证调查的公正性，外界也根本不用担心自己会去暗箱操作，因为反腐委这种机构是按照正规调查程序走的大机构，一切按照程序进行。

被问是否爱好收藏手表时，巴逸表示他不收藏手表，那些手表全都是朋友的，他只是拿来戴而已，不是自己买的或别人送的，戴完就会还给朋友。当被追问自己有几块手表时，巴逸表示拒绝回答。

脸书账户“CSI LA”曝光了巴逸拥有的各类名表。

据悉，巴逸的24块名表都是被一个脸书账户为“CSI LA”的“私人侦探”发现并曝光的。该账户16日曝光了巴逸戴着另一款劳力士手表的照片，该款手表估价约为100万泰铢(约合人民币20万元)。

身为泰国政府的“二把手”，巴逸卷入“名表门”丑闻已达数周，媒体和民众纷纷质疑，以一名军人薪资，如何获得这么多昂贵的手表及其他珠宝，况且这些奢侈品并不包含在巴逸提交的财产清单中。

泰国国家反贪污委员会一直在调查此案，但批评人士称，该机构在故意拖延办案。NACC一名官员早前回应称，巴逸“名表门”案件并不复杂，预计本月底将揭晓调查结果。

巴逸在总理府进行合影佩戴的钻戒和名表。

据海外网早前报道，2017年12月4日上午，泰国总理巴育携新内阁成员在总理府进行合影，而照片中泰国副总理兼国防部长巴逸佩戴的名牌手表和大钻戒颇为亮眼，其手腕上佩戴的瑞士理查德·米勒(Richard Mille)手表价值最少1000万铢(约合人民币200万元)，更是引发网友关注。其后数周的时间，巴逸一直深陷“名表门”事件。有网友发现巴逸佩戴的名表和钻戒，均没有出现在其向泰国国家反腐败委员会(NACC)提交的财产清单中，一时间掀起了舆论热潮。面对质疑，巴逸只做了简短的回应称，“这是以前的!”(编译/海外网 张敏)

(责编：樊海旭、常红)