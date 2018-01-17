日本拟出新政策：养老金可待70岁以后领取

【环球网报道 实习记者 姜惠敏】据日媒1月17日报道，日本政府针对高龄者制定的中长期方针《高龄社会对策大纲草案》全文显示，为促进高龄就业与改善养老金支付状况，日本民众可选择在70岁以后领取养老金。该《草案》还确立了要在2020年将60岁至64岁老人的就业率提升至67%的目标。

报道称，《草案》认为将65岁以上老人一律称为“高龄者”已不符合实际情况，“重新审视根据年龄统一化分的制度，目标建立一个各年龄阶层都能满足需求、发挥意愿与能力并活跃的不分年龄的社会”。

据日本目前的养老金制度，虽然原则上是65岁，但60岁至70岁间的老人都可以自由选择领取养老金的时间。针对现行的这一制度，《草案》写明，“将讨论改善制度，例如允许民众在70岁以后领取养老金，以促使养老金能更灵活便捷地被领取”。

此外，《草案》还谋求普及、促进高龄者的副业、兼职，表示“将通过筹备包括从日本政策金融公库贷款在内的资金，支援有创业意向的高龄者”。报道称，《草案》提出的各类措施均旨在应对高龄化社会的来临。

(责编：樊海旭、常红)