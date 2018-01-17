韩进口泡菜几乎全部源自中国 韩媒：泡菜宗主国地位恐不保

【环球网报道 记者 李婷婷】韩联社1月17日报道称，随着物美价廉的中国泡菜大举进攻韩国市场，2017年韩国的泡菜贸易逆差达近5000亿美元，创历史新高。不仅如此，2017年韩国泡菜进口量是出口量的十倍，且几乎全部源自中国。

韩国关税厅17日发布的贸易统计显示，2017年韩国泡菜的贸易逆差为4728.5万美元(约合人民币30434万元)，同比增长了11%，创韩国关税厅自2000年进行相关统计以来的最高值。

同时，韩国泡菜进出口量差距也创造历史最大值。数据显示，2017年韩国进口泡菜27.56万吨，是出口量的十倍。尤其是在进口泡菜中，中国生产的泡菜占比更高达99%。

据韩国《亚洲经济》报道，截至2000年，韩国泡菜仍保持7864.5万美元的贸易顺差。随着价格低廉的中国产泡菜大举进入韩国，贸易顺差规模逐渐缩小，并于2006年由贸易顺差转向贸易逆差。其中2009年韩国进口中国泡菜规模虽出现锐减，但次年韩国再度扩大进口，贸易逆差进一步扩大。

韩国农水产食品流通公社(aT)最近发布的报告称，韩国各餐厅普遍使用的是中国产泡菜，因此泡菜的进口规模逐渐高于出口规模。过去10年，韩国进口泡菜规模由2007年的21.89万吨增至2017年的27.56万吨。此外，韩国产泡菜的出口价(以2016年为准)为每公斤3.36美元，而进口单价仅为每公斤0.5美元。

分析认为，日本是韩国泡菜最大的出口对象国。但日元贬值、国内经济疲软和人口减少等影响，泡菜的消费量也随之减少，成为韩国泡菜出口持续低迷的主要原因。

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