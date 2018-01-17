越来越多瑞士女性入伍 两年内女性新兵数量翻番

【环球网报道 记者 王莉兰】据瑞士资讯1月16日报道，在过去的两年内，瑞士女性新兵的数量翻了一番。相关文章透露称，2017年瑞士全国有250名新女兵入伍，这一创纪录数字比2016年高出35%，比2015年更是多了一倍。

苏黎世联邦理工大学军事社会学系主任特里希(Tibor Szvircsev Tresch)表示，随着欧洲，特别是乌克兰的危机频出，女性对于安全问题愈发关注。

瑞士民兵武装体系要求所有满18岁的男性参加基础军事训练，并定期服兵役。兵役对女性则全凭自愿。瑞士军队里大约有1000名现役女兵，其中一半以上完成了军官培训。

不过，报道指出，虽然人数有所增加，但女性在瑞士军队中所占比例仅为0.7%，远远低于德国(12%)和瑞典(18%)。

瑞士政府于2017年夏天宣布正在考虑引进挪威的女性参军机制。瑞士各州也计划在2020年之前设置年轻人必须参加的兵役信息日，以鼓励女性入伍。

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