人民网>>国际

越来越多瑞士女性入伍 两年内女性新兵数量翻番

2018年01月17日20:10  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 王莉兰】据瑞士资讯1月16日报道，在过去的两年内，瑞士女性新兵的数量翻了一番。相关文章透露称，2017年瑞士全国有250名新女兵入伍，这一创纪录数字比2016年高出35%，比2015年更是多了一倍。

　　苏黎世联邦理工大学军事社会学系主任特里希(Tibor Szvircsev Tresch)表示，随着欧洲，特别是乌克兰的危机频出，女性对于安全问题愈发关注。

　　瑞士民兵武装体系要求所有满18岁的男性参加基础军事训练，并定期服兵役。兵役对女性则全凭自愿。瑞士军队里大约有1000名现役女兵，其中一半以上完成了军官培训。

　　不过，报道指出，虽然人数有所增加，但女性在瑞士军队中所占比例仅为0.7%，远远低于德国(12%)和瑞典(18%)。

　　瑞士政府于2017年夏天宣布正在考虑引进挪威的女性参军机制。瑞士各州也计划在2020年之前设置年轻人必须参加的兵役信息日，以鼓励女性入伍。

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

中国建筑在俄罗斯“圈粉” 俄罗斯联邦大厦A塔项目、圣彼得堡斯多克曼涅瓦商业中心、莫斯科郊外的中共六大会址修复工程、莫斯科中国贸易中心项目……中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）深耕俄罗斯市场12年，克服施工标准不同、施工条件不利等困难，完成了一项又一项质量过硬、广受赞誉的建筑项目，成为中国企业在俄罗斯的亮丽名片。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

钟声：任何“政治傲慢”都是愚蠢的 近日，美国连锁酒店万豪国际集团被发现在发给中国会员的邮件中，将中国香港、澳门、台湾、西藏等地区列入“国家”一栏。此后还有媒体曝出，万豪酒店在美国社交网站推特上为一个“藏独”团体账号“点赞”。中国民众对此表示了强烈不满，国际舆论场也十分关注。继万豪之后，美敦力、达美航空等在华经营的跨国企业也因相同原因，受到舆论的严厉批评。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved