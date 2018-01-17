“宠物侦探”成日本新兴职业 多数不专业趁机捞钱

【环球网综合报道】据新加坡《联合早报》1月16日报道，目前，帮助寻找失踪宠物已经在日本发展成为一门新兴职业，被称作“宠物侦探”。

年末年始是日本宠物最容易走丢的时段。家里客人来来往往，门窗也开得更频繁，一些性格活泼淘气的宠物就会趁机溜到外面。因此，宠物侦探的作用渐渐显露。

日据报道，宠物侦探会详细询问走失宠物的信息，如名字、种类，年龄、颜色、花纹、病例、身体特征、嗜好癖好、性格和失踪地点等，然后根据这些信息以登海报、发传单、亲自搜寻等各种方式展开寻找。

这个新兴行业还没有发展出相关的“资质许可”。更有日本杂志披露，日本的专业寻猫侦探仅有一人;也就是说，许多所谓的宠物侦探都是滥竽充数。

利用饲主着急的心理，有的“侦探”可能一上来就开口要一笔钱，然后以责备的口吻让饲主内疚不已，感觉破财也是“报应”。还有人按照寻找天数来计算费用。总之，不管能否找到，先挣一笔是一笔。至于有多少能被找回来，这还真不好说。

当然，最好的办法是，能够在宠物走丢时即刻把握宠物所在地。2017年6月，日本一家公司就推出了一款小型蓝牙定位仪，专门用于定位宠物。据报道，将定位仪系在宠物项圈上，并在手机上下载应用，就可在75米半径以内时刻掌握宠物所在。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)

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