中国驻旧金山总领馆举办座谈会学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神

座谈会现场

人民网北京1月17日电 据中国驻旧金山总领事馆网站消息，2018年1月14日，驻旧金山总领事馆举行学习贯彻习近平总书记给莫斯科大学中国留学生重要回信精神座谈会，查立友副总领事出席，教育参赞杨军主持，教育组全体和来自湾区各高校的18个中国留学生社团近40名代表参加。

大家首先一起回顾了去年12月30日《新闻联播》关于习总书记回信的新闻报道以及莫斯科大学中国学生学者联合会主席介绍给习总书记写信初衷等视频。学生社团代表介绍了在宣传组织学生学习方面所做的工作，畅谈了学习习总书记回信的心得体会。大家表示，习总书记的回信让大家感到非常温暖，身在异乡，背后有强大的祖国，心里特别踏实。展望新的一年，决心将习总书记的谆谆教诲融入学习与科研工作中，用实际行动回应习总书记的殷切期望，坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿，在实现中国梦的伟大实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章。

查立友副总领事在总结讲话中回顾了近代以来中国的留学发展史和中国的留学事业与国家民族命运紧密相连的关系。他说，当代海外留学人员是新时代建设中国特色社会主席强国生力军中的重要力量，未来三十年正是发挥重要作用的黄金时期，希望大家努力践行习总书记回信期望，始终牢记祖国和人民的重托，把爱国之情、强国之志和报国之行统一起来，做有理想、有本领、有担当的一代，坚守爱国主义精神，矢志刻苦学习，奋力创新创造，积极促进对外交流。他指出，新时代对留学工作也提出了新的要求，我们将高举爱国主义教育旗帜，充分发挥各留学人员社团作用，努力提高留学服务管理水平，创新工作方法，推动留学事业更好发展。

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