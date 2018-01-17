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媒体曝英国有数千人购买假文凭 涵盖医疗卫生国防领域

2018年01月17日20:00  来源：环球网
 

　　【环球网综合报道】据英国广播公司(BBC)1月16日报道，BBC一档新闻调查电台日前披露，数以千计的英国人花费数百万英镑从巴基斯坦一家“文凭制造工厂”购买假文凭。

　　报道指出，假文凭购买者包括英国国家医疗服务体系(NHS)咨询顾问、护士，还有一大型国防承包商。一位英国买家在伪造文件上花费了近50万英镑。对此，英国教育部表示，正在采取“果断的行动打击学位欺诈”，并称这种行为“欺骗了真正的学习者”。

　　Axact公司经营着数百个假冒线上大学。这些大学由一个位于卡拉奇的呼叫中心代理运营。这些大学的名字诸如“布鲁克林帕克大学”、“尼克松大学”，其网站上展示着满脸笑容的学生图片和赞美该机构的假新闻。

　　根据调查，2013年至2014年，这家位于巴基斯坦的公司卖给以英国公众为主的资格证书超过3000份，包括硕士学位和博士学位。

　　英国高等教育学位检验机构(HEDD)首席执行官杰妮·罗利(Jayne Rowley)表示，只有20%的英国雇主会采取恰当措施核验申请者的资格证明。

　　报道指出，尽管在英国购买假文凭并非不违法，但使用虚假文凭申请就业则构成欺诈，可导致十年牢狱之灾。

　　罗利说：“英国医学总会(GMC)是正确的，因为如果医生有合法的医学学位，他们就有权行医。但若是通过购买假文凭行医，他们就属于欺诈行为，仍面临刑拘。”

　　英国国家医疗服务体系董事长丹尼·莫蒂默(Danny Mortimer)则表示，他们相信非常严格的初检，并称核查工作“经历了众多步骤”，一经发现欺诈行为就会报警。

　　然而，2015年，通过构造大约350所高等院校，Axact在世界上售出超过21.5万份假资格证书，当年收入达5100万美元(约合人民币3.28亿元)。(实习编译：刘登峰 审稿：田瑞哲)

(责编：樊海旭、常红)
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