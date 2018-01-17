纽约拟关闭全市最大监狱　狱警工会质疑真实目的

【环球网综合报道】据香港“东网”1月17日报道，美国纽约市长白思豪2017年曾宣布，会在10年内关闭全市最大的监狱赖克斯岛监狱(Rikers Island)。但近日，美国纽约市狱警工会质疑，市府关闭赖克斯岛监狱的计划，是以司法改革的美名掩饰抢占该处的土地的实质。

狱警工会主席哈森梅顿(Elias Husamadeen)表示，关闭赖克斯岛监狱是为了把该片420多公顷的土地用作拉瓜迪亚机场的扩建用途，市府并没有在这件事情上说谎。

早前，纽约州长科莫和纽约市长白思豪声言要关闭赖克斯岛监狱，由前任纽约州首席法官李普曼(Jonathan Lippman)领导的一个小组月前也提出了报告，指纽约市囚犯数目已经下降，治安持续改善，关闭赖克斯岛监狱正值其时。

但哈森梅顿驳斥该说法。他说，这根本与犯罪与帮助非洲裔或拉丁美洲裔社区无关，全部都是为了金钱。赖克斯岛是位于皇后区与布朗士区的小岛，长期用作监禁囚犯的拘留所，全盛时期有囚犯超过1万人。

由李普曼撰写的报告建议，在纽约五大区分别兴建规模较小的监狱，以安置从赖克斯岛转移出来的犯人，但各地社区则普遍反对这一计划，不愿与犯罪分子为邻。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)

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