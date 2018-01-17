印度德里仅1/4公共交通工具开通GPS 管理部门将介入

【环球网综合报道】据《印度时报》1月16日报道，德里政府交通部门最新的报告显示，德里近75%的公共服务车辆，包括机动三轮车、出租车、公交车和校车，没有功能性GPS装置，这使得它们无法被定位跟踪，并且不安全。

当地一位交通部门的官员称，车辆没有GPS装置是一个很大的问题，因为这涉及到乘客的安全。GPS是首都公共交通系统安全架构的主要组成部分。

据报道，德里交通部门最近设立了一个车辆运行控制中心，所有的公共服务车辆都可以通过GPS进行定位跟踪。此外，该部门还要求机动三轮车、出租车和其他公共交通工具的车主安装GPS设备，并规定这是车主拥有车辆的必要条件之一。

当地交通部的统计数据显示，虽然所有的机动三轮车都安装了GPS设备，但只有43%的车辆上的GPS设备起作用。出租车的数据更令人担忧。据报道，安装在公共服务车辆上的GPS设备需要一个SIM卡来激活，车主可以从交通部指定的供应商那里购买这种SIM卡。许多GPS设备在安装后无法被跟踪的原因是车主没有给SIM卡再充电。一名官员说：“为了省钱，车主经常会选择比较便宜的GPS设备，他们只有在每年的测试期间，为避免罚款，才会给卡充电。这些车主每年只给SIM卡充电一个月左右，其他时间里GPS设备根本不起作用。”(实习编译：李梅梅 审稿：谭利娅)

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