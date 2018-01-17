联合国粮农组织呼吁加强“一带一路”框架下农业合作

人民网北京1月17日电（记者赵艳红）“联合国粮农组织期待多方合作能够最大限度地扩大‘一带一路’倡议对减贫和农村发展的影响。”在17日举行的“一带一路”框架下农业合作研讨会上，联合国粮农组织驻中国代表马文森呼吁粮农组织、成员国政府和其它发展伙伴，共同努力，实现“一带一路”框架下的减贫和农村发展目标。

今日，在北京召开的“一带一路”框架下农业合作研讨会上，马文森在开幕发言和主题演讲中发表了上述讲话。农业部国际合作司副司长马洪涛代表农业部发表了主题发言。

“‘一带一路’倡议涵盖了在交通运输和通信基础设施方面的巨大投资；配合这些大型投资，一些有配套措施支持的、精心设计的小型投资能够使‘一带一路’倡议取得非常显著的减贫成果。”马文森进一步说道：“在支持‘一带一路’倡议下的农村发展目标方面，粮农组织具备技术专长，但仍需要多方的共同努力，才能使这些专长更加有效地发挥作用。”

中国是一个历史悠久的农业大国，农业交流与贸易是古代丝绸之路的重要组成部分。目前在许多“一带一路”国家内，农业仍占其国内生产总值的四分之一甚至更多，而贫困又主要集中在农村地区。马文森认为，农业合作为战胜饥饿、消除贫穷、实现粮食和营养安全提供了最佳的机遇。

在一天的研讨会中，130多名政府官员、学者和来自不同领域的管理人员探讨了在“一带一路”框架下支持农业合作的机遇，并就促进包容性价值链发展、农业电子商务、“同一健康”方法的跨界动植物疾病控制、创新与合作这四个主题进行了相关研讨。

此次研讨会同时旨在收集和征求反馈意见，并为粮农组织、各国政府、金融机构、民间社会和私营部门之间寻求未来的合作伙伴关系。马文森在最后指出，联合国粮农组织计划建立一个农业创新和合作伙伴中心，协调粮农组织和其他伙伴，促进农业合作与发展。

粮农组织是联合国的专门机构，目标是实现人人享有粮食安全，确保人们有机会获得足够的优质食物，确保人们过上积极健康的生活。

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