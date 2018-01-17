国际观察：把朝鲜半岛来之不易的缓和势头延续下去

中国国家主席习近平16日应约同美国总统特朗普通电话。当前朝鲜和韩国正以平昌冬奥会为契机积极接触，半岛局势出现缓和迹象，但美国仍在坚持对朝“最大限度施压”。在这个高度敏感而关键的时期，中国最高领导人就半岛问题表达的立场引起高度关注。

习近平表态引高度关注

习近平16日同特朗普通电话时应询介绍了对当前朝鲜半岛局势的看法，指出朝鲜半岛形势出现一些积极变化。

习近平表示，各方应该共同努力把来之不易的缓和势头延续下去，为重启对话谈判创造条件。实现朝鲜半岛无核化，维护朝鲜半岛和平稳定符合各方共同利益，维护国际社会在这个问题上的团结十分重要。中方愿继续同包括美方在内的国际社会一道，密切沟通、相互信任、相互尊重、加强合作，推动朝鲜半岛问题朝着妥善解决的方向不断取得进展。 特朗普表示，美方重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续加强同中方的沟通协调。

本月11日应约同韩国总统文在寅通电话时，习近平强调，中方一贯支持韩朝双方改善关系、和解合作。我们支持双方推进南北对话和交流，逐步推动朝鲜半岛问题解决。当前，朝鲜半岛形势挑战和机遇并存。希望平昌冬奥会不仅为韩朝对话带来契机，而且能成为朝鲜半岛形势好转的开端。中方愿同包括韩方在内各方加强沟通和合作，争取形势进一步向好发展。

习近平就朝鲜半岛形势的表态引发国际社会的普遍关注。国际问题专家华益生表示，面对纷繁复杂信息和各方利益考量，习主席明确指出了中国对半岛局势的看法和立场。中国重申团结的重要性。不管是实现半岛无核化还是维护半岛和平稳定，都需要国际社会共同努力。无独有偶，2018年伊始，联合国安理会主席古特雷斯也在新年致辞中呼吁团结。团结才能够让世界变得更安全。

中国为半岛问题解决指明努力方向。习近平建议密切沟通、相互信任、相互尊重、加强合作。中国清楚地认识到，各方立场存在现实差异，解决问题不可能一蹴而就，但至少要找到正确路径，推动朝鲜半岛问题朝着妥善解决的方向不断取得进展，避免在错误的道路上渐行渐远。

朝韩对话顺利，美仍加码施压

当前，朝鲜半岛局势出现积极进展。本月9日起，朝韩以朝鲜参与平昌冬奥会为切入口，重启中断两年的高级别会谈。此后，双方每天都进行不同级别的接触，几乎天天都传出“好消息”。朝韩17日举行了副部级冬奥工作会谈，根据韩方当天发布的消息，朝鲜将派230人规模的啦啦队参与平昌冬奥会。当天双方还有可能就在开幕式上共同入场、女子冰球联合组队达成一致。

美国的朝鲜半岛问题专家鲁乐汉曾在《外交事务》杂志网站上发表文章称，此次朝韩高级别会谈“不是一般的好消息”，支持朝韩和解不仅符合美国利益，也符合国际社会的整体利益。

在此大背景下，美国迫于当前形势表示支持朝韩对话。美国总统特朗普已表示，“百分百支持”朝韩会谈，美国还同意在平昌冬奥会期间暂停美韩联合军演。但同时，美国并未停止对朝“最大限度施压”的政策。朝韩对话期间，美国宣布了在关岛部署3架B-2隐形战略轰炸机的消息。这两天，美国又主导朝鲜战争时期派兵加入所谓“联合国军”的国家在加拿大温哥华召开“朝鲜半岛问题外长会”，讨论如何阻止朝鲜获取货物和石油，并考虑对流入朝鲜的物资实施海上封锁。

有分析认为，朝鲜半岛“乱而不战”最符合美国的利益，美国能拿出多少诚心支持朝韩对话乃至实现朝美对话，值得关注。

有朝鲜半岛问题学者认为，朝鲜半岛问题的关键在于美朝之间的矛盾。过去，美国对朝军事和经济制裁施压不断加码，但并未令朝鲜停止核导活动，相反朝鲜在不断加强自身军事建设防范美国可能的对朝政权颠覆活动，由此形成了“以硬对硬”的恶性循环，只有各方坐到谈判桌前才有望实现半岛无核化。

中方“双暂停”倡议助朝韩对话互信

分析人士指出，不乱、不战、无核是国际社会对朝鲜半岛的普遍期待，朝核问题当事方应当在真诚对话的基础上，通过持续接触谈判共同协商解决问题。

中国外长王毅16日谈及对当前朝鲜半岛局势的看法时表示，当前朝鲜半岛局势出现难得的缓和局面，值得大家珍惜。这是各方共同努力的结果，韩朝双方为此发挥了积极作用。但历史经验告诉我们，每当半岛形势趋缓时，就会出现干扰甚至故意开倒车。现在是检验各方诚意的时候。国际社会要睁大眼晴，看谁才是和平解决半岛核问题的推动者，谁将成为导致局势重返紧张的破坏者。

17日外交部例行记者会上，针对加拿大和美国召集一些当年朝鲜战争“联合国军”出兵国探讨朝核问题的提问，发言人陆慷指出，中方在朝鲜半岛核问题上立场没有变化。我们始终坚持实现半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决半岛问题。为此，中方提出了“双轨并行”思路和“双暂停”倡议。当前半岛北南双方正逐步恢复对话接触，各方应珍惜当前半岛局势出现的难得缓和局面，支持朝韩改善关系的努力,在缓和局势、推动对话方面多下功夫。陆慷说，“联合国军”是冷战时期的产物，早已不合时宜。在没有半岛核问题重要参与方与会的情况下召开此类会议，无法推动问题的妥善解决。处理、解决半岛核问题主渠道仍应是六方会谈的框架和联合国安理会。

中方为解决朝鲜半岛问题提出的“双暂停”倡议，即朝鲜暂停核导活动、美韩暂停军演，得到俄罗斯等多方支持。1994年参与美朝谈判、促成两国签署《关于解决朝鲜核问题的框架协议》的美国克林顿政府时期朝核问题特使加卢奇不久前也表示，美朝应考虑中国提出的“双暂停”，通过对话建立互信，从而令朝鲜弃核。（常红 娟丽 樊海旭）

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