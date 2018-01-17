外交部：借“联合国军”向朝鲜施压是冷战思维 不合时宜

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人民网北京1月17日电 （樊海旭）外交部发言人陆慷17日主持例行记者会，就朝鲜半岛核问题、王毅外长非洲四国访问等答问。

针对加拿大和美国召集一些当年朝鲜战争“联合国军”出兵国探讨朝核问题的提问，陆慷指出，中方在朝鲜半岛核问题上立场没有变化。我们始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商和平妥善解决半岛问题。

陆慷强调，朝鲜半岛核问题的实质是安全问题。只有通过对话平衡解决各方的合理安全关切，才能找到和平解决半岛问题的有效途径。为此，中方提出了“双轨并行”思路和“双暂停”倡议。现在大家也都看到，半岛北南双方正逐步恢复对话接触，同时半岛局势仍十分复杂敏感。各方应珍惜当前朝鲜半岛局势出现的难得缓和局面，支持朝韩改善关系的努力，在缓和局势、推动对话方面多下功夫。实践证明，一味施压和孤立的做法只会适得其反。

陆慷说，众所周知，所谓“联合国军”是冷战时期的产物，早已不合时宜。美国和加拿大作为会议发起国，以所谓“联合国军”参与国名义办会明显是冷战思维，只会在国际社会制造分裂，损害推动妥善解决朝鲜半岛核问题的共同努力。在没有半岛核问题重要参与方与会的情况下召开此类会议，无法推动问题的妥善解决。处理、解决半岛核问题主渠道仍应是六方会谈的框架和联合国安理会。正因如此，从一开始，这个会议的合法性和代表性遭到国际社会广泛质疑。

全文实录如下：

问：1月16日，加拿大和美国召集一些当年朝鲜战争“联合国军”出兵国，在温哥华共同举办朝核问题外长会。会议呼吁国际社会对朝进行最大程度的施压。中方对此有何评论？

答：中方在朝鲜半岛核问题上立场没有变化。我们始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商和平妥善解决半岛问题。

我们多次说过，朝鲜半岛核问题的实质是安全问题。只有通过对话平衡解决各方的合理安全关切，才能找到和平解决半岛问题的有效途径。为此，中方提出了“双轨并行”思路和“双暂停”倡议。现在大家也都看到，半岛北南双方正逐步恢复对话接触，同时半岛局势仍十分复杂敏感。各方应珍惜当前朝鲜半岛局势出现的难得缓和局面，支持朝韩改善关系的努力，在缓和局势、推动对话方面多下功夫。实践证明，一味施压和孤立的做法只会适得其反。

众所周知，所谓“联合国军”是冷战时期的产物，早已不合时宜。美国和加拿大作为会议发起国，以所谓“联合国军”参与国名义办会明显是冷战思维，只会在国际社会制造分裂，损害推动妥善解决朝鲜半岛核问题的共同努力。在没有半岛核问题重要参与方与会的情况下召开此类会议，无法推动问题的妥善解决。处理、解决半岛核问题主渠道仍应是六方会谈的框架和联合国安理会。正因如此，从一开始，这个会议的合法性和代表性遭到国际社会广泛质疑。

问：王毅外长刚刚结束对卢旺达、安哥拉、加蓬、圣多美和普林西比四国的访问。你能否介绍通过此次访问，中方同上述四国达成了哪些共识和成果？此访对于推动中国同四国关系发展有何意义？

答：王毅外长已经结束对卢旺达、安哥拉、加蓬、圣多美和普林西比四国的访问，正在返京途中。这次访问是王毅外长就任以来第13次访非，也是中国外长连续第28年开年首访选择非洲。

王毅外长此次访非期间，分别拜会了四国领导人，并同四国外长举行了会谈，就双边关系与合作、中非关系以及共同关心的国际和地区问题广泛交换意见，达成重要共识。

在卢旺达，双方一致同意加强交往，提升政治互信水平；加强交流，提升务实合作水平；加强人文交流，提升相互了解水平；加强沟通协调，提升共同应对国际和地区挑战的水平。

在安哥拉，双方一致认为当前两国关系面临承前启后、继往开来的重要契机，两国合作进入转型升级、提质増效的关键阶段。双方应总结成功经验，创新互利共赢思路，拓展新的合作领域，推动中安战略合作迈上新台阶。

在加蓬，双方一致同意把中加全面合作伙伴关系进一步落到实处，成为相互信任和支持的合作伙伴，互利共赢的合作伙伴，维护和平与安全的合作伙伴以及应对地区和全球挑战的合作伙伴。

在圣多美和普林西比，双方再次确认一个中国原则是两国关系发展的政治基础，将在此基础上不断夯实政治互信，全面推进各领域友好合作。双方对中圣普复交以来两国交往全面恢复、互利合作全面展开、给圣普带来实实在在的好处感到满意。

访问期间，王毅外长还向非方介绍了中共十九大和今年将在中国举行中非合作论坛峰会有关情况，并表示中方愿秉持共商共建共享原则，继续同非方共同推进“一带一路”建设，为中非全面战略合作伙伴关系开辟更广阔前景。四国领导人和外长再次祝贺中共十九大成功举行，均表示将为中非合作论坛峰会成功举办发挥积极作用，并愿积极参与共建“一带一路”。

王毅外长此访成果丰硕，达到了巩固中非传统友谊、增进彼此政治互信、深化双方互利合作的目的。下一步，中方将秉持正确义利观和真实亲诚理念，继续同非洲国家一道，推动中非关系不断迈上新台阶。

问：据中国《环球时报》报道，西方媒体正煽动西方国家的“恐华症”，表现之一是美国官方拒绝华为进入其市场。你对此有何评论？

答：最近我已经回答过相关的问题。在外交部例行记者会这个平台，我们原则上不对具体的商业往来和个案作评论。但我们也明确说过，中国政府一向支持中国企业按市场原则与其他国家开展互利双赢的合作。同时，我们也希望有关国家能够为中国企业赴当地投资兴业、开展合作提供公平的环境和有利的条件。这也是互利的、双向的。

(责编：樊海旭、常红)