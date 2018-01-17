比利时华侨华人领保志愿者表彰会举行

中国驻比利时大使馆16日举行比利时华侨华人领事保护志愿者服务团表彰会，曲星大使为获奖志愿者颁奖并讲话。

人民网布鲁塞尔1月17日电（记者 吴刚）中国驻比利时大使馆16日晚在布鲁塞尔举行比利时华侨华人领事保护志愿者服务团表彰会，对多年来在领事保护领域表现突出的21名领保志愿者予以表彰。旅比华侨华人，驻比中资企业机构，留比学生领事保护志愿者，以及部分旅比侨团会长等50余人出席。中国驻比利时大使曲星为获奖志愿者颁奖并讲话。

曲星大使在讲话中表示，随着中国国力的增强，中国公民和企业加快了“走出去”的步伐，2016年，中国公民出境游人数达1.22亿人次，今年预计将达1.28亿人次。与此同时，由于世界形势动荡不安，恐怖主义泛滥，涉我公民安全事件频发。在这样的背景下，比利时华侨华人领事保护志愿者服务团发挥了重要作用。在服务团的大力协助下，众多领保案件得以顺利解决。

曲星大使对领保志愿者们提出了三点希望：一是，继续发挥桥梁纽带作用，借助熟悉当地情况和人脉资源丰富的优势，协助做好突发事件处置；二是，加强学习，提高对领保工作的敏感度，增强专业技能，更好解决同胞困境；三是，加强沟通，多提建议，共同完善领保机制。

颁奖仪式前，中国驻比利时大使馆领事部还为领事志愿者服务团以及旅比侨团负责人举办了领事保护知识培训。

据悉，成立于2017年6月20日的中国驻比利时华侨华人领事保护志愿者服务团，由53位比利时华侨华人、中资企业、留学生志愿者组成，下设覆盖比利时10个省及首都布鲁塞尔的12支志愿者服务队以及一支涵盖媒体、法律、翻译、医疗等领域的专业志愿者服务队。2017年，中国驻比利时大使馆共处理各类领保案件300余起，为近千名同胞提供了领事保护和协助，其中约十分之一的案件处置得到了志愿者的支持和帮助。

(责编：樊海旭、王欲然)