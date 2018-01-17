人民币汇率创逾两年新高　换汇该注意些什么

１月１７日，人民币对美元中间价报６．４３３５，创２０１５年１２月１０日以来新高。

对越来越多走出国门的中国人来说，人民币值不值钱很重要。记者算了一笔账，以１７日当天的人民币对美元中间价计算，与去年同期比，１万元人民币能多换近１０５美元。一些计划春节出游或有留学需求的人们甚至加快了换汇步伐。

人民币汇率连涨８３５个点，不少人换汇忙

１月１７日，人民币对美元中间价调升３７个基点，报６．４３３５，连续第五个交易日调升。

“这几天人民币汇率对美元涨势不错，打算提前换些美元春节旅游时用。”上海的王女士对记者说。

不仅是这段时间，去年以来人民币对美元汇率就一直在涨。中国外汇交易中心下属中国货币网公布的数据显示，２０１７年全年人民币汇率指数的年化波动率为２．６１％，低于人民币对美元汇率中间价３．１２％的年化波动率。２０１７年全年人民币对美元汇率中间价升值６．１６％，市场汇率升值６．７２％。

不止是人民币，２０１７年以来，人民币汇率指数篮子中比重较大的货币对美元都有不同程度升值，欧元、日元、英镑等其他特别提款权的一篮子货币对美元分别升值１４．１５％、３．７９％、９．５１％。

“人民币汇率对美元近期涨势明显，对于赴美的游客是利好，这也在一定程度上带动了外汇平台上人民币兑换美元的规模。”上海携程金融信息服务有限公司外汇业务总监刘弥尔表示，今年１月上半月携程外汇平台上兑换美元的规模同比增长约３０％。“很多春节期间有赴美计划的游客提前换了汇。”刘弥尔说。

基本面支撑人民币稳定，市场信心大增

专家分析认为，近期人民币走强是多重因素综合作用的结果，其中中国经济强劲的基本面是决定人民币汇率稳定的最有力支撑。

欧元走强，美元走弱，是带动人民币汇率走强的外部因素。“欧元区经济复苏较好，市场对欧洲央行提前退出量化宽松政策预期走强。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩说，从ＳＤＲ的角度看，欧元和美元之间的此消彼长间接推动了人民币汇率的上涨。

岁末年初，外汇供应增加，需求变化不大，也支撑了人民币汇率走强。谢亚轩表示，外贸企业圣诞节订单的回款集中在１２月和１月，正赶上年底发工资、还款等需求，因此企业会在这段时间内集中结汇，这就增加了市场美元供应和人民币的需求。

最重要的原因，还是中国经济自身的基本面支持了人民币币值的提升。中国货币网特约评论员日前发文称，比较而言人民币对美元升值幅度并不算大，人民币有效汇率保持了相对稳定。当前我国经济保持平稳较快增长，总供需更加平衡，内生增长动力增强，这将继续支持人民币在全球货币体系中保持稳定地位。

１５日，德国联邦银行表示，２０１７年已决定将人民币纳入联邦储备，在相关准备完成后就开始投资人民币。“数量不重要，这种表态就让市场对人民币信心大增。”谢亚轩说，客观上刺激了市场对人民币的投资预期。

个人别盲目跟着波动换汇，企业可“逢高出手”

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩说，目前市场对人民币汇率后期走势的判断出现了分化，“这是好事，打破了此前预期一边倒的现象。”周浩认为。

中金公司的研究报告显示，尽管预计美国经济增长将更为强劲，但美国经济向好带动了其他国家的加息步伐，以至于美元对其他国家货币反而可能走弱。

也有专家分析认为，短期看，随着春节结束，中国外贸企业对外采购原料将带动外汇需求，而美国方面的加息预期或将再带来美元小幅攀升。未来，人民币汇率的双向波动会更加合理，更能充分地体现出市场的实际供需水平。

香港上海汇丰银行有限公司高级外汇策略师王菊表示，价值合理、双向波动的人民币汇率对中国经济改革的需求和经济发展的现状来说是最优的选择，并有助于管理层应对去杠杆和保增长等各项复杂的任务。“今年人民币对美元汇率将呈现双向波动趋势，且波动幅度将逐渐加大。灵活且双向波动的汇率有利于预防企业盲目换汇结汇，防止汇率风险。”

对于个人的购汇需求，刘弥尔建议，不要盲目跟着汇率波动去换汇，而是要以旅游、留学实际需求为主。外汇分析师韩会师认为，对于企业而言，比较稳妥的结汇策略是“逢高就出手，别奢望太多”。（记者 刘开雄 有之炘）

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