2018年欧中游购资源交易会在巴黎举办

２０１８年欧中游购资源交易会１６日在法国巴黎举办，欧洲游购供应商、中国及欧洲华人旅行社代表近４００人汇聚一堂，进行面对面交流，以寻求合作伙伴和发展机会。

交易会主办方法国游购天下公司总经理石恒余向记者介绍说，本届交易会规模达到历年之最，吸引了近２００家来自法国和比利时的游购供应商参展，比去年增加了２０％，而且展商覆盖的地区更为广泛。注册的中国及华人买家达２００名，还有不少未能注册的买家直接前来，实际人数比去年增加了近４０％。

记者在交易会上看到，供应商类型多样，既包括法国多个地区旅游局，也有不少当地酒店集团、观光景点、运输公司、餐饮集团、大型购物中心等。

法国马赛市旅游局休闲旅游销售经理西里尔·萨博亚对记者说，中国市场对法国旅游业非常重要，法国各地区都在努力整合资源，打包介绍给中国买家。她认为，参展最重要的是了解中国游客需求的发展趋势，并有针对性地开发旅游产品。她说，为顺应中国游客自由行和深度游的趋势，马赛开发了数条短程海上游线路，以及马赛肥皂工坊等体验项目，并特别针对自由行游客开发了中文版本的马赛地铁ＡＰＰ并设立了“普罗旺斯印象”微信公众号。

交易会也不乏小众景点的身影，例如卢瓦河谷的克洛吕斯城堡，这是达·芬奇的暮年居所，但并不为中国游客所熟悉。城堡市场销售部负责人弗洛朗·迪布勒伊告诉记者，目前接待的中国游客数量有限，每年仅有数百人，不过通过与中国买家建立联系，中国游客数量有逐年增加的趋势。

石恒余说，不少买家主要经营小众团，需要挖掘深度游路线，对小众的文化景点需求很大，能够在交易会上进行有效的资源对接。此外，目前中国二三四线城市出境游增长非常快，市场潜力巨大。

欧中游购资源交易会于２０１３年创办，旨在搭建欧洲旅游及购物供应商与中国出境旅游服务商之间的交易平台。（记者 张曼）

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