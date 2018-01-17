新闻分析：德国央行缘何青睐人民币

德国央行已于去年决定将人民币资产纳入外汇储备，德国联邦银行（央行）董事会成员安德烈亚斯·东布雷１５日在香港披露的这一消息引起市场广泛关注。

分析人士认为，在中德、中欧经贸往来日益活跃的背景下，德国央行此举反映了其对自身外汇储备多样化的需要，也反映了其对人民币和中国经济持续稳定向好的信心，同时也是人民币加入国际货币基金组织（ＩＭＦ）特别提款权（ＳＤＲ）货币篮子后国际使用增加的必然结果。

德国央行紧跟欧洲央行步伐

按照东布雷的说法，德国央行紧跟欧洲央行的步伐，早在去年夏天已就购入人民币资产作出决定。

２０１７年６月，欧洲央行宣布在２０１７年上半年增加等值５亿欧元的人民币外汇储备，这是欧洲央行首次将人民币纳入外汇储备。

东布雷还说，德国央行不仅是紧跟欧洲央行，也是紧跟ＩＭＦ。２０１６年１０月１日起，人民币正式纳入ＳＤＲ，成为货币篮子中继美元、欧元、日元、英镑后的第五种货币。

不过，东布雷并未透露德国央行计划持有人民币储备的具体数额，也未说明德国央行将如何投资人民币资产。

根据德国央行一位发言人的说法，在完成相关组织和技术准备后，德国央行投资人民币资产即会展开。

截至２０１７年底，德国央行国际储备总规模达１６６８亿欧元，其中外汇储备约３１２亿欧元，黄金储备约１１７３亿欧元，ＩＭＦ特别提款权约１４０亿欧元。

德国央行的“现实决定”

东布雷说，将人民币资产纳入德国央行外汇储备不是一个如人们所想的“大新闻”，而是德国央行的“现实决定”。

东布雷指出，中央银行的外汇储备反映了现实需要，“我们想了解中国的国债市场，”同时，伴随着“一带一路”建设，中国与其他国家的贸易联系日益紧密，人民币的国际地位不断上升。

德国央行另一位董事会成员约阿希姆·维尔梅林表示，将人民币资产纳入外汇储备是德国央行长期多元化战略的一部分，也反映了人民币在全球金融体系中日益重要的地位。

中国银行法兰克福分行行长胡善君在接受新华社记者采访时表示，目前全球已有６０多个国家和地区的中央银行把人民币纳入其外汇储备。随着中欧贸易日益活跃，人民币在欧洲离岸市场的使用越来越广泛，德国央行此举是顺势而为。

德国基尔世界经济研究所宏观经济研究部负责人斯特凡·科茨认为，德国央行已充分认识到中国在世界经济中的地位显著上升，同时，中国正逐步推进人民币汇率市场化改革，这些都是人民币对德国央行吸引力上升的原因。

人民币国际化在欧洲行稳致远

从建立人民币清算行，到成立离岸人民币金融工具交易平台，再到人民币被欧洲央行、德国央行、法国央行、奥地利央行等纳入储备货币，伴随着中欧贸易、投资、人员往来的不断加深，人民币跨境使用在欧洲稳步推进。

中欧国际交易所联席首席执行官陈晗对新华社记者说，随着“一带一路”建设的推进、离岸人民币市场的建设、金融机构海外布局的拓展，人民币国际化将迎来更大机遇。

胡善君表示，欧洲市场存在进一步扩大人民币国际使用的需求，欧洲国家对于人民币和中国经济的未来发展充满信心。其中，中德两国经济发展势头向好，两国双向投资、金融合作蓬勃发展。相信人民币将在中德贸易、投资和金融领域发挥愈加重要的作用，为两国带来双赢局面。同时，相信人民币国际化将进一步向纵深发展。

与此同时，专家指出，人民币国际化在欧洲的发展仍是一个长期的过程，对其充满信心的同时还需保持耐心。

欧洲央行执行委员科尔日前在接受媒体采访时表示，保守是中央银行的天性。随着人民币国际地位的提升，全球的央行需要更好地了解中国货币和外汇市场的运行特点，“这是一个长期的过程”。

他还说，多极化的货币体系有利于世界经济稳定，人民币显然会成为其中一种主要的国际货币，但尚有一段路要走。（记者沈忠浩 胡小兵）

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