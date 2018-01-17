美国和哈萨克斯坦将强化反恐和经贸等合作

美国总统特朗普1月１６日在白宫会见到访的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫，双方表示将继续强化美哈在南亚反恐和经贸等方面合作。

白宫当天发布声明，将美哈关系定义为“增强的战略伙伴关系”。声明说，特朗普感谢哈萨克斯坦为美军在阿富汗反恐行动中提供的物流支持和过境便利。纳扎尔巴耶夫表示，未来哈方将继续为阿富汗提供平民职业培训和安全人员培训，并将参与到阿富汗交通基建项目中。

声明还说，美哈将继续利用“Ｃ５＋１”机制应对区域挑战，并期待阿富汗加入该机制。

纳扎尔巴耶夫在当天举行的联合记者会上说，美国是哈萨克斯坦主要外资来源。访美期间，美哈将签署总价值约７５亿美元的２０个商业合作项目。

２０１５年１１月，美国与中亚五国外长会议在乌兹别克斯坦举行，会议通过了中亚五国与美国之间伙伴关系和合作联合声明，批准建立六国外交部间定期政治对话新机制“Ｃ５＋１”。中亚五国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。（记者 刘晨 朱东阳）

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